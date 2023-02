Tout savoir le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux

Le monoxyde de carbone est un gaz extrêmement dangereux. Il est mortel et très difficile à détecter. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz mortel produit lors de la combustion incomplète. Il est incolore, inodore et silencieux, le rendant virtuellement impossible à détecter avant qu’il ne soit trop tard. Mais l’empoisonnement au monoxyde de carbone peut être évité avec des détecteurs dédiés.

Le monoxyde de carbone vient bloquer la capacité du sang à transporter l’oxygène. Il vient remplacer l’emplacement que l’oxygène prend normalement sur l’hémoglobine dans les globules rouges en s’y liant plus fortement. Lorsque votre sang ne peut plus faire son travail de transporteur de l’oxygène dont votre corps a besoin pour fonctionner, et notamment votre cerveau, les organes cessent de fonctionner.

Si vous changez les piles de votre détecteur deux fois par an et faites en sorte qu’ils vous réveillent bien même au beau milieu de la nuit, vous êtes paré(e).

Quelles sont les causes les plus communes du monoxyde de carbone dans les logements ?

Tout ce qui brûle est un danger potentiel. Voitures, camions, chaudière, cuisinière, petits moteurs, générateurs, etc. Une mauvaise utilisation ou un entretien irrégulier peuvent faire s’accumuler le taux de monoxyde de carbone dans votre logement.

Quels sont les signes d’une fuite de monoxyde de carbone ?

Le monoxyde de carbone ne sans rien. Sans un détecteur dédié, vous ne remarquerez probablement rien avant qu’il ne soit trop tard. C’est pour cela qu’il est vital d’avoir un détecteur chez vous pour connaître le taux de monoxyde de carbone avant que la situation soit dangereuse.

À quel point le CO est-il dangereux ?

Le monoxyde de carbone est mortel. Les symptômes sont souvent décrits comme ceux de la grippe, y compris le mal de tête, la nausée, les vomissements, les douleurs dans la poitrine, les vertiges, faiblesses et autres confusions. Une personne qui dort ne remarquera probablement rien dans son sommeil. Et le CO lui-même peut vous endormir, puis vous tuer. Tout le monde est sensible au monoxyde de carbone, mais les enfants et les personnes âgées sont plus exposés, tout comme les gens ayant des soucis cardiaques, de l’anémie et autres problèmes de respiration.

Les détecteurs de monoxyde de carbone mesurent la concentration de monoxyde de carbone dans l’air et déclenchent une alarme le cas échéant. Il y a plusieurs types de capteurs – gel biométrique, semiconducteur en oxyde métallique ou électrochimique -. Quel que soit le type de votre détecteur, placez-le où vous pouvez l’entendre. Un bon détecteur, en plus de détecter des hausses soudaines, peut détecter de faibles niveaux sur une longue période de temps. Ceci peut être un indicateur de fuite lente dans la maison.

Où placer le détecteur ?

Chaque étage, y compris le sous-sol, devrait avoir le sien. Placez-le dans les 3 mètres de chaque coin nuit de votre logement, pour que tout le monde soit réveillé s’il doit sonner. Il devrait aussi être à moins de 6 mètres d’un garage, d’une chaudière, d’un chauffe-eau ou autre. Où que vous le placiez, assurez-vous qu’il ne soit pas enfermé et qu’il soit protégé des conditions environnementales.

Que faire si le détecteur se déclenche ?

Si une alarme au monoxyde de carbone se déclenche, faites sortir tout le monde pour prendre l’air frais et appelez les pompiers. Le monoxyde de carbone met un certain temps à se dissiper, ne partez pas du principe que vous pouvez revenir à l’intérieur lorsque l’alarme cesse. Assurez-vous que le détecteur a des batteries pleines ; les changer deux fois par an, en même temps que les passages à heure d’été ou d’hiver, par exemple, est une bonne idée.

Y a-t-il d’autres moyens de détecter le CO ?

Il est impossible de détecter le monoxyde de carbone sans détecteur, mais vous pouvez identifier de potentiels dangers chez vous. Un vieil appareil chauffant et/ou avec un moteur est souvent le coupable. Surveillez tout ce qui brûle !

Quels sont les meilleurs moyens d’empêcher les fuites de monoxyde de carbone ?

Cela passe assurément par l’entretien de tous les appareils potentiellement dangereux, par un professionnel de préférence. Si vous soyez, sentez ou ressentez que quelque chose cloche, faites vérifier le ou les appareils concernés.

N’achetez que des appareils homologués et faites bien attention aux raccordements (que ce soit pour l’entrée ou la sortie).

N’essayez pas de réparer un flexible avec du scotch ou autre. N’utilisez pas de four à gaz pour chauffer votre maison. Ne faites par brûler de charbon à l’intérieur. N’utilisez pas de réchaud à gaz ou similaire en intérieur. Si vous utilisez un générateur, ne l’utilisez pas chez vous ni même dans le garage. Tout cela peut faire s’accumuler le monoxyde de carbone dans votre logement.

Évitez aussi de faire tourner le moteur de votre voiture dans une pièce fermée, même les fenêtres ouvertes. Faites aussi vérifier le système d’échappement régulièrement.