Tout ce qu’il faut savoir sur Shazam 3

Tout ce que vous devez savoir sur Shazam 3 : les secrets, les révélations et bien plus encore !

Tl;dr Shazam! Fury of the Gods a connu un échec au box-office et des critiques mitigées.

Les plans pour Shazam 3 ont été annulés malgré des indices laissés dans le précédent film.

Le retour de Zachary Levi en tant que Shazam dans le futur DCU est improbable.

Shazam! Fury of the Gods, une déroute pour le DCU

La franchise Shazam! a connu un revers en 2023 avec la sortie de Shazam! Fury of the Gods, qui était censé ouvrir la voie à Shazam 3. Réalisé par David F. Sandberg et écrit par Henry Gayden et Chris Morgan, ce deuxième volet de la franchise DC met en vedette Zachary Levi en tant que Shazam et Asher Angel en tant que Billy Batson. Malheureusement, le film n’a pas rencontré le succès escompté, ce qui a entraîné des critiques mitigées et un échec au box-office.

Un avenir incertain pour la franchise Shazam!

À la suite de l’annonce de James Gunn et Peter Safran en tant que PDG de DC Studios et du lancement d’un tout nouveau DCU, tous les films précédemment prévus pour la chronologie du DCEU ont été remis en question, y compris Shazam 3. Malgré une fin ouverte laissant présager un autre film, aucune suite n’est prévue pour Shazam 3.

Le destin de Shazam 3

La faible performance de Shazam! Fury of the Gods au box-office n’augurait rien de bon pour Shazam 3. Même si la suite avait bien marché, sa réussite n’aurait pas garanti son inclusion dans le nouveau scénario du DCU. De plus, l’absence de reboot de l’univers par The Flash a laissé penser que la série s’achèverait probablement avec Shazam! Fury of the Gods.