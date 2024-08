Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle fonctionnalité de Q&R par IA de Gmail sur Android

Gmail Q&A est une nouvelle fonctionnalité qui va vous aider à retrouver vos emails. Cette avancée pourrait révolutionner la manière dont vous gérez vos correspondances électroniques. Et vous, comment pensez-vous que cela pourrait améliorer votre expérience avec Gmail ?

Tl;dr Gmail Q&A est une nouvelle fonctionnalité d’aide à la recherche d’e-mails.

La fonctionnalité permet de poser des questions pour trouver des détails spécifiques dans les e-mails.

Seuls les clients de Google Workspace sous certaines conditions auront accès à Q&A.

La fonctionnalité sera bientôt étendue à Google Drive.

Une nouvelle ère pour la recherche d’e-mails avec Gmail Q&A

Les utilisateurs de Gmail peuvent se réjouir car une fonctionnalité révolutionnaire fait son apparition : Gmail Q&A. Après avoir été introduite sur la version web de Gmail, Google a commencé à la déployer sur les meilleurs téléphones Android. Les utilisateurs d’appareils iOS ne devraient pas trop attendre, Google annonçant un déploiement imminent.

Des possibilités prometteuses avec Gmail Q&A

Dans un article de blog, Google a détaillé les merveilles que cette nouvelle fonctionnalité peut accomplir. « Vous pouvez poser à Gemini des questions sur votre boîte de réception ou pour faire des choses comme trouver des détails spécifiques dans vos e-mails, afficher vos messages non lus, voir les messages d’un expéditeur spécifique, ou résumer les e-mails sur un sujet dans votre boîte de réception », a déclaré Google. L’entreprise est très enthousiaste à l’idée d’aider les utilisateurs à optimiser leur productivité grâce à Gemini dans Gmail.

Google a fourni plusieurs exemples de l’utilité de cette fonctionnalité. « Quel était le numéro de commande de mon agence ? » ou « Combien l’entreprise a-t-elle dépensé lors du dernier événement marketing ? » sont quelques exemples cités par Google, mettant l’accent sur l’aspect professionnel.

Conditions d’accès à la fonctionnalité Q&A

Toutefois, tous les utilisateurs de Gmail ne pourront pas profiter de Q&A. Seuls les clients de Google Workspace sous les plans Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium et Google One AI Premium y auront accès. De plus, ils devront avoir activé les fonctionnalités intelligentes et la personnalisation. Pour accéder à Gemini, il suffit d’ouvrir l’application Gmail et de cliquer sur l’étoile Gemini noire en haut à droite.

Enfin, il est prévu que cette fonctionnalité soit étendue à Google Drive, facilitant ainsi la recherche de fichiers.