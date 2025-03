Tout ce que nous savons sur la saison 3 de Ginny & Georgia

Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la troisième saison tant attendue de la série Ginny & Georgia.

Tl;dr La saison 3 de Ginny & Georgia sortira en juin 2025 sur Netflix.

La série a accumulé 967,2 millions d’heures de visionnage sur ses deux premières saisons.

La troisième saison promet autant de rebondissements que les précédentes.

Un retour très attendu

Après une fin de saison 2 choquante, il est tout à fait compréhensible que les fans de Ginny & Georgia attendent avec impatience le retour de la famille Miller. Préparez-vous à un autre voyage rempli de drames à Wellsbury, MA, car la saison 3 de ce drama mère-fille sera disponible sur Netflix dès le mois de juin.

Un succès incontestable

Depuis sa première diffusion en février 2021, « Ginny & Georgia » s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures séries de Netflix, totalisant 967,2 millions d’heures de visionnage entre ses deux premières saisons. Comparée régulièrement à Gilmore Girls, la série allie avec brio des éléments d’initiation à la vie d’adulte et le suspense haletant d’un bon thriller.

Une intrigue captivante

Elle suit l’histoire de Georgia Miller (Brianne Howey), une mère libre d’esprit de 30 ans, et de ses deux enfants, Ginny (Antonia Gentry) et Austin (Diesel La Torraca), qui déménagent vers le nord à la recherche d’un nouveau départ après la mort très suspecte du dernier mari de Georgia.

La troisième saison s’annonce tout aussi passionnante que les précédentes. “Cette saison, nous avons fait exploser notre monde. C’est la meilleure façon de le décrire”, a déclaré Sarah Lampert, la créatrice de la série et productrice exécutive, à Tudum. “Les personnages ont été poussés dans de nouveaux endroits, et les acteurs ont livré des performances qui m’ont secouée jusqu’au plus profond de moi. Les fans ont été si patients, j’ai hâte qu’ils voient la saison 3.”

La première de la saison 3 de Ginny & Georgia aura lieu le 5 juin 2025 sur Netflix. Le tournage a débuté à Toronto, au Canada, en avril 2024 et s’est terminé en septembre de la même année. La saison 3 promet d’être spéciale, grâce à l’engagement et au talent de tous ceux qui y ont travaillé. Et ce n’est pas tout : Netflix a annoncé un double renouvellement en mai 2023, ce qui signifie que « Ginny & Georgia » ne reviendra pas seulement pour une troisième saison, mais aussi pour une quatrième.