L’épisode le moins populaire de Gilmore Girls révèle une dure vérité sur Christopher

Créée par Amy Sherman-Palladino, Gilmore Girls suit la vie de Lorelai Gilmore, une mère célibataire indépendante, et de sa fille adolescente, Rory, alors qu'elles naviguent les défis familiaux, scolaires et amoureux dans la petite ville de Stars Hollow.

Tl;dr L’épisode le moins apprécié de Gilmore Girls est « French Twist ».

Il a suscité la controverse en faisant se marier Lorelei et Christopher.

Les téléspectateurs ont critiqué le manque de chimie entre les deux personnages.

La représentation de la France dans cet épisode a également été critiquée.

La controverse de « French Twist »

L’épisode « French Twist » de la septième saison de la série télévisée Gilmore Girls est un tournant controversé de la série. En effet, Lorelei, interprétée par Lauren Graham, et Christopher, joué par David Sutcliffe, se marient brusquement, à la surprise générale. Cette décision a déconcerté les fans de la série, d’autant plus que Lorelei venait tout juste de rompre avec Luke après plusieurs épisodes de tension romantique.

Des réactions vives des téléspectateurs

Cette union précipitée a suscité un tollé parmi les téléspectateurs qui ont exprimé leur mécontentement en attribuant à « French Twist » la plus mauvaise note de la série sur IMDb, soit un score de 6.4 sur 10. Ils ont critiqué la précipitation de ce mariage, qui s’est déroulé sans la présence des amis ou de la fille de Lorelei, ainsi que le manque de chimie entre les deux personnages lors de ce moment qui aurait dû être romantique.

Des critiques qui vont au-delà de l’intrigue principale

Outre le mariage controversé de Lorelei et Christopher dans Gilmore Girls, d’autres aspects de l’épisode ont également été critiqués. Parmi eux, l’attitude de Rory et la représentation de la France. Rory, qui a démissionné de son poste au Yale Daily News, est devenue difficile à sympathiser à cause de son attitude envers ses amis et sa famille. Par ailleurs, la représentation de la France dans « French Twist » a été jugée désuète et irréaliste, tant sur le plan esthétique que sur le plan des traditions matrimoniales.