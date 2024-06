Tous les variantes de Deadpool confirmées dans “Deadpool & Wolverine”

Le film "Deadpool & Wolverine" introduira ces personnages dans le MCU.

Introduction

Nous sommes à la veille d’un événement très attendu par les fans de Marvel : la sortie de Deadpool & Wolverine. Ce film revêt une importance particulière puisqu’il va introduire ces deux personnages clés dans l’Univers Cinématographique Marvel (MCU). Mais ce n’est pas tout, le film promet de grandes répercussions pour la Saga du Multivers.

Un casting de personnages multivers

Le casting du film Deadpool & Wolverine comprendra les deux personnages principaux, mais aussi plusieurs variantes de Deadpool provenant des différents univers de Marvel. En parallèle, le film va intégrer d’autres personnages de l’univers X-Men de Fox, tels que Pyro, Lady Deathstrike et Azazel, que l’on a pu apercevoir dans les bandes-annonces.

Le rôle de l’Autorité de la Variance Temporelle

Ces personnages sont tous intégrés dans le MCU par le biais de l’Autorité de la Variance Temporelle (TVA), la force de police multiverselle introduite dans Loki. De plus, le concept des variantes, différentes versions du même personnage à travers le multivers, a également été introduit dans Loki et sera exploité dans Deadpool & Wolverine.

Des variantes de Deadpool pour tous les goûts

Les variantes de Deadpool dans le film seront nombreuses et variées. Nous aurons ainsi le plaisir de découvrir des versions aussi originales que Dogpool, une variante canine de Deadpool, ou encore Headpool, une version zombie de notre héros. Sans oublier Kidpool, une version plus jeune de Deadpool, et même Babypool, une version bébé de notre mercenaire préféré.