Toujours demander un deuxième avis pour faire réparer un appareil électronique

Envoyer un appareil défectueux chez le fabricant est une option logique, mais ce n'est pas toujours la meilleure pour faire réparer ce dernier à moindre coût. N'hésitez jamais à demander un deuxième avis.

Lorsque l’écran de votre smartphone est cassé ou que votre ordinateur ne tient plus la charge, notre premier instinct est de l’amener à l’entreprise qui l’a fabriqué – elle l’a fabriqué, elle peut donc le réparer sans problème. Ce n’est pas nécessairement faux, mais ce n’est pas toujours la meilleure option. Votre expérience de réparation peut énormément varier d’une solution à une autre, selon l’endroit où vous amener votre appareil, l’état dans lequel il est et son âge. Pour cette raison, prenez la même habitude que pour les mauvaises nouvelles de santé : demandez toujours un deuxième avis.

Quand envoyer votre appareil au fabricant (et quand ne pas le faire)

Si votre appareil est encore sous garantie, alors oui, amenez-le chez le fabricant pour le faire réparer. L’Apple Store est votre meilleure option si votre iPhone ou Mac a un souci et qu’il est encore couvert par l’AppleCare. La firme de Cupertino réparera l’appareil sans surcoût, le plus souvent, ou alors avec un tarif très intéressant parce que vous payez justement l’extension de garantie.

Le plus gros problème, c’est lorsque l’appareil n’est pas couvert par la garantie. Dans ces cas, la moindre réparation peut être très onéreuse lorsque effectuée par le constructeur.

Et pire encore, la politique en termes de réparation peut être totalement différente des réels besoins de votre appareil. Imaginez par exemple que vous ameniez un MacBook à Apple et que ce dernier identifie un souci fatal au niveau de la batterie. Et Apple vous dit qu’il ne remplace pas les batteries sur les MacBook. Seule option, vous devez acheter une nouvelle machine.

Ce genre de mauvaise surprise peut survenir avec n’importe quel appareil, peu importe leur âge. Les garanties durent souvent relativement peu de temps, et une fois hors garantie, la réparation par le fabricant coûte cher. De plus, les appareils modernes sont aujourd’hui souvent très difficiles à réparer, avec des composants soudés. Cela fait grimper les tarifs et n’encourage clairement pas à la réparation.

Les réparateurs tiers peuvent être vos amis

Les magasins de réparation tiers, d’un autre côté, ne sont pas liés par une quelconque politique vis-à-vis de la réparation, ou tout du moins, pas comme le sont les centres de réparation des géants de la tech. Leurs services ne sont pas toujours donnés, mais ils ont le savoir-faire et les ressources pour corriger des problèmes que les grands fabricants pourraient juger non dignes de leur temps.

Souvent, lorsque le diagnostic d’un fabricant est d'”acheter un nouvel appareil chez lui”, il y a une solution possible. Et si parfois, elle n’est pas donnée, très souvent, cela reste l’option la plus abordable.

Vous avez toujours le dernier mot

Souvenez-vous : le fait que vous ayez acheté un appareil chez Apple (ou n’importe qui d’autre) ne signifie pas que vous deviez le faire réparer chez lui. Que vous l’ameniez chez son fabricant ou chez un réparateur tiers quelconque, obtenir un devis devrait être gratuit. Amenez votre MacBook à Apple, écoutez ce qu’ils vous disent pour sa réparation, puis amenez-le chez un réparateur à côté de chez vous et comparez les réponses.

Le fait qu’un représentant de la marque vous dise que telle option onéreuse est votre seule solution n’est pas irrémédiable. Dans tous les cas, n’allez pas acheter un nouvel appareil avant d’avoir eu un deuxième avis.