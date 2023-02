Tile pense qu’une amende d’un million de dollars permettra d’éviter les abus avec ses trackers

Tile prend une approche différente d'Apple pour lutter contre les abus avec ses trackers : un mode Anti-Vol renforcé, avec vérification d'identité, et une grosse amende en cas d'abus avéré.

Tile propose à ses clients une nouvelle option pour rendre ses trackers plus difficiles à détecter pour les voleurs. Mais dans la mesure où cela simplifie aussi les opérations pour les harceleurs, l’entreprise vérifie l’identité via un document officiel et les données biométriques pour activer la fonctionnalité. Et si quelqu’un est pris à utiliser un tracker pour espionner, selon les conditions d’utilisation, ce dernier peut risquer une amende d’un million de dollars.

Tile prend une approche différente d’Apple pour lutter contre les abus avec ses trackers

La popularité des trackers Bluetooth a grimpé en flèche après le lancement des Apple AirTag et cela avait mis en avant le problème sous-jacent avec ce genre de technologie, entre vol et prévention contre le harcèlement. Plusieurs mesures ont donc été mises en place, comme l’émission d’un son lorsqu’un tracker suit quelqu’un qui n’est pas son propriétaire, ce qui simplifie aussi la vie des voleurs puisque ceux-ci peuvent savoir qu’ils sont ainsi suivis et donc se débarrasser de l’accessoire. Mais si vous retirez ces protections pour dissimuler plus facilement le tracker, les harceleurs peuvent en profiter plus facilement.

“Le problème dans tout cela, c’est qu’un bon appareil de localisation est aussi un bon appareil d’espionnage”, déclarait le PDG de Life360, maison mère de Tile, Chris Hulls, dans un post sur le blog. “Il est pratiquement impossible de mettre en place des alertes bien équilibrées pour répondre avec précision à ces différents besoins. De même, il est pratiquement impossible de donner des notifications ou des alertes sonores suffisamment détectables dans n’importe quel environnement – il est souvent difficile d’entendre un AirTag sonner dans une pièce silencieuse, alors dans un bar ou un club avec un potentiel harceleur, c’est encore pire.”

Un mode Anti-Vol renforcé, avec vérification d’identité, et une grosse amende en cas d’abus avéré

La solution de Tile tente de trouver le bon équilibre. La fonctionnalité Mode Anti-Vol rendra les appareils invisibles au Scan and Secure, la fonctionnalité native de l’entreprise permettant de savoir si un Tile étranger se trouve à proximité. Mais pour activer ce nouveau mode, le propriétaire du Tile devrait justifier de son identité avec un document officiel, soumettre un scan biométrique pour éviter les faux documents, accepter que Tile partage ses informations avec les autorités et s’engager à recevoir une amende de 1 million de dollars si reconnu coupable par une cour de justice d’activité criminelle avec un tracker Tile. Ainsi, si cela rend techniquement plus facile une utilisation par un harceleur, les risques sont suffisamment élevés pour, en théorie tout du moins, les décourager.

Chris Hulls est convaincu que cette approche est meilleure que la solution d’Apple pour ses AirTag, qui émettent un son et informe les propriétaires d’iPhone qu’un tracker les suit. Les utilisateurs Android doivent télécharger une app tierce pour avoir des alertes similaires. “Nous avons mené nos propres tests internes (voir les résultats ici) pour connaître la rapidité d’alerte des AirTag lorsque quelqu’un espionne une autre personne et les résultats étaient décevants”, déclarait-il. Le PDG explique aussi que les études de l’entreprise, avec le dernier logiciel AirTag en date, montrent que les participants suivis ont reçu leur première alerte “un AirTag se déplace avec vous” après un délai compris entre une et 24 heures, et parfois pas avant plusieurs jours.

Chris Hulls ajoute que Tile “rendra publiques, autant qu’il est possible au niveau légal, toutes les données concernant les cas de mauvaise utilisation des appareils Tile avec le Mode Anti-Vol activé. Enfin, j’ai confiance dans le fait que ces chiffres prouveront que notre hypothèse est la bonne, et si nous avons tort, nous changerons de stratégie et reconnaîtrons publiquement notre erreur.”