TikTok permet désormais de publier depuis une app tierce. L'API Direct Post de TikTok est déjà disponible sur certaines applications populaires.

TikTok a annoncé une nouvelle API qui permet aux utilisateurs de publier (et de réaliser d’autres opérations) directement sur la plateforme depuis une application tierce parmi celles approuvées. Extension de Partager vers TikTok, l’entreprise indique que cette nouvelle fonctionnalité “augmente les ressources et les outils à la disposition de notre communauté pour navigation facilement dans toutes les étapes du processus de création, que ce soit sur la plateforme ou en dehors.” Parmi les premiers partenaires de cette API Direct Post, on citera Adobe, Twitch, Blackmagic Design, à qui l’on doit Davinci Resolve, et d’autres.

Les intégrations de cette API de TikTok permettront aux créateurs de réaliser des brouillons, définir des légendes ou divers paramètres et planifier ou publier le contenu directement depuis l’une ou l’autre des applications tierces prises en charge. Au lancement, seules les vidéos sont prises en charge, mais le contenu photo le sera “bientôt”.

Parmi les logiciels tiers supportant cette fonctionnalité dès son lancement, on retrouve Adobe Premiere Pro, Adobe Express, CapCut – propriété de la société mère de TikTok, ByteDance, DaVinci Resolve, SocialPilot et Twitch. TikTok indique par ailleurs que les développeurs partenaires doivent “passer par un processus d’audit” avant de pouvoir utiliser ladite API.

“Aujourd’hui plus que jamais, publier du contenu en temps réel est devenu une nécessité et les créateurs de tous les niveaux ont besoin d’outils leur permettant d’en faire toujours plus avec toujours plus d’efficacité et le moins de contraintes possible”, expliquait Deepa Subramaniam, vice-présidente marketing chez Adobe Creative Cloud. “Avec cette fonctionnalité Direct Post pour TikTok disponible dans Adobe Express et Premiere Pro, les créateurs peuvent continuer de créer du contenu extraordinaire, mais encore plus rapidement et sans ajouter d’interruption dans leur processus créatif.”