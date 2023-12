TikTok introduit un filtre de commentaires pour gérer le contenu sur le conflit Israël-Hamas

L'organisation met également en place une force d'intervention pour repérer rapidement les tendances des discours de haine. Quelles autres mesures pourrait-elle mettre en œuvre pour lutter contre ce fléau ?

ByteDance réagit face à la controverse

En réponse aux critiques sur sa gestion du contenu lié à la guerre entre Israël et le Hamas, TikTok, détenu par ByteDance, a annoncé une série d’initiatives en matière de modération. Parmi celles-ci, le lancement de nouveaux outils de filtrage des commentaires, avec notamment le “Comment Care Mode”, conçu pour filtrer automatiquement les commentaires similaires à ceux qu’un créateur a déjà signalés ou supprimés.

Des initiatives pour lutter contre les discours de haine

En plus de ces outils, TikTok a créé une nouvelle force d’action contre la haine et la discrimination. Le travail de ce groupe consiste à repérer en amont les tendances de discours antisémites, islamophobes et haineux. Ce groupe collaborera avec des experts pour améliorer la formation des modérateurs et élargir sa communauté de créateurs à divers groupes religieux, ethniques et sexuels.

Une décision qui contraste avec celle d’Elon Musk

Par ailleurs, “TikTok prévoit d’élargir l’accès à ses API de recherche à des groupes de la société civile”, souligne The Information. Cela marque une différence notable avec d’autres plateformes comme celle d’Elon Musk, qui ont restreint l’accès des chercheurs aux données, tout en niant leurs accusations de diffusion de contenu antisémite.

Tous ces efforts n’éliminent pas entièrement les critiques à l’égard de TikTok, mais il faut reconnaître que la plateforme a déjà supprimé un nombre considérable de contenus offensants. En effet, entre le 7 octobre et le 30 novembre, pas moins de 1,3 million de vidéos dans la région de conflit ont été retirées.