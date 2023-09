TikTok commence à migrer les données des utilisateurs européens sur des serveurs du continent. Un processus qui devrait durer un long moment.

La gestion des données utilisateur est cruciale à l’ère du tout numérique et l’Europe est une fervente défenseure de cette noble cause. TikTok a commencé à migrer les données des utilisateurs européens sur son datacenter en Irlande. Le réseau social a annoncé que ce dernier était enfin opérationnel dans le cadre sa vaste mise à jour Projet Clover. Le géant avait officialisé cette initiative de confidentialité et de sécurité en mars dernier, peu après que la Commission Européenne avait interdit à ses membres d’utiliser l’app sur ses appareils professionnels. L’annonce de ce datacenter en Irlande remonte tout de même à 2020, il devait être en service au début de l’année 2022.

TikTok commence à migrer les données des utilisateurs européens sur des serveurs du continent

Maintenant que TikTok semble avoir résolu les soucis qui ont retardé le lancement de ce serveur, la migration peut démarrer, mais elle ne devrait pas être finalisée avant le dernier trimestre 2024. Dans le même temps, un deuxième datacenter en Irlande et un autre en Norvège sont en construction. Le service d’hébergement de vidéos est sous le feu des projecteurs depuis quelques années et tout cela s’inscrit directement dans ses efforts pour que les autorités retrouvent confiance dans l’app. En 2022, la société mère de TikTok, ByteDance, confirmait que certains de ses employés, dont une partie a été licenciée, avait accédé aux données d’utilisateurs américains, dont des journalistes. Cette révélation survenait alors que des États américains bannissaient TikTok sur les appareils professionnels.

Un processus qui devrait durer un long moment

Outre l’annonce du démarrage de cette migration de données, TikTok a aussi révélé s’être offert les services d’une société baptisée NCC Group. Basée au Royaume-Uni, cette dernière va réaliser un audit des contrôles et protections de données en place, analyser les flux de données, effectuer une vérification indépendante et signaler d’éventuels incidents. TikTok explique que l’entreprise analysera les données entrantes et sortantes du datacenter pour garantir que seuls les employés approuvés puissent accéder aux données sensibles.