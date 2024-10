Thread ou Wi-Fi : Quel est le meilleur pour vos appareils domestiques intelligents ?

Quel est le meilleur pour vos appareils domestiques intelligents : Thread ou Wi-Fi ?

Tl;dr Comparaison entre l’utilisation de Thread et de Wi-Fi pour les objets connectés.

Les avantages et inconvénients des deux types de connexions.

L’importance de la norme Matter pour l’interopérabilité des objets connectés.

Les différences fondamentales entre Thread et Wi-Fi

Les objets connectés que nous utilisons au quotidien, comme les meilleures ampoules intelligentes ou les serrures connectées, peuvent se connecter de deux façons différentes : soit via une solution comme Thread, soit via le Wi-Fi. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients.

Les objets connectés et le Wi-Fi

Les appareils qui utilisent le Wi-Fi se connectent directement à votre routeur domestique, tout comme votre téléphone ou votre ordinateur. Ils sont populaires car ils ne nécessitent pas de hub séparé et sont conçus pour être faciles à installer et à contrôler avec une simple application mobile. De plus, le Wi-Fi offre la vitesse et la capacité de données nécessaires pour le streaming vidéo ou la gestion de grandes quantités de données provenant des meilleures caméras de sécurité. Cependant, ils consomment plus de bande passante réseau et d’énergie, ce qui draine plus rapidement les batteries de votre serrure intelligente ou de vos capteurs. Cela réduit également les vitesses Internet sur tous vos appareils domestiques avec des vitesses de réponse généralement plus lentes à vos commandes.

Les objets connectés et Thread

Pour les maisons remplies de plusieurs appareils comme des lampes intelligentes et des capteurs, il peut être judicieux de mettre en place un réseau maillé sans fil Thread. Ce système sert d’intermédiaire et relie tous ces appareils localement, en traitant les commandes à partir d’un seul hub de maison intelligente. « Un point de commande central pour l’accès à Internet réduit la pression sur votre réseau, consomme moins d’énergie que le Wi-Fi pour une durée de vie plus longue de la batterie, et étend la portée », explique un expert.

La norme Matter, une solution d’interopérabilité

Matter est une nouvelle norme de compatibilité pour la maison intelligente développée pour faire fonctionner ensemble différents appareils de maison intelligente, quelle que soit la marque ou la manière dont ils se connectent. Avec Matter, vous pouvez acheter des appareils de maison intelligente de différentes marques et technologies radio en étant sûr qu’ils fonctionneront ensemble, sans avoir besoin d’une application ou d’un système séparé pour chacun. Le principal avantage de Matter est qu’il unifie les appareils Wi-Fi et Thread sous un même toit, permettant une maison intelligente plus flexible et fiable.

Le choix entre Wi-Fi et Thread

En fin de compte, le meilleur choix dépend de vos besoins spécifiques. Les appareils Wi-Fi sont parfaits pour les installations de maison intelligente de petite taille avec seulement quelques appareils. Ils sont faciles à installer, ne nécessitent pas de matériel supplémentaire et sont souvent plus abordables. En revanche, les appareils maillés sont mieux adaptés aux grandes maisons ou à celles avec de nombreux appareils, notamment si vous avez beaucoup d’ampoules intelligentes ou de capteurs. Ils sont plus efficaces, offrent une meilleure portée et ne surchargent pas votre réseau Wi-Fi. De plus, vous n’aurez pas à changer ou à recharger les batteries aussi fréquemment ou à vous soucier de la position par rapport à votre routeur.