Théorie Saison 2 de Ahsoka : Comment Baylan va découvrir un ancien pouvoir Sith

La quête de Baylan Skoll

Baylan Skoll n’est certes pas un Seigneur Sith, mais il semble que son destin soit tout aussi sombre. Survivant de l’Ordre 66, cet ancien Jedi a cherché à mettre fin au cycle de destruction et d’ascension de l’Empire. Sa quête l’a mené sur la planète Peridea, dans une autre galaxie, où un appel d’une puissance sombre l’attire inexorablement.

Une puissance sombre sur Peridea

Son objectif est noble, mais la puissance qu’il ressent sur Peridea pourrait s’avérer bien plus mortelle qu’il ne l’imagine. Les statues qu’il découvre à la fin de la première saison d’Ahsoka suggèrent qu’il est convoqué par un personnage de la continuité des Star Wars. Ce personnage, Abeloth, possède une capacité unique dans l’univers de Star Wars, qui pourrait lier la saison 2 d’Ahsoka à une dangereuse puissance Sith.

Abeloth, la menace cachée

Introduite dans le cadre de la série Star Wars: Fate of the Jedi, Abeloth est une puissante entité du côté obscur de la Force. Elle a utilisé son pouvoir pour attirer de nombreux jeunes Jedi à sa prison, les rendant fous. Si Baylan a été attiré par Abeloth, son sort pourrait être terrifiant. En effet, Abeloth maintient sa propre puissance en drainant la force de vie de ses victimes, et peut les absorber en elle, créant une sorte de collectif de personnalités qu’elle peut utiliser pour se déguiser.

Abeloth et l’Empereur Palpatine

Abeloth possède un pouvoir que l’Empereur Palpatine a également démontré dans la saga Star Wars : la capacité de drainer l’énergie de la Force pour se régénérer. Il est possible qu’Abeloth ait appelé d’autres êtres que Baylan au fil des millénaires, dont peut-être Palpatine lui-même ou l’un de ses acolytes Sith.