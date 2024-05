Comment la saison 2 d’Andor s’insère dans la chronologie de Star Wars

Adria Arjona donne des détails sur la saison 2 d'Andor.

Tl;dr Adria Arjona donne des détails sur la saison 2 d’Andor.

La série couvrira une grande période de l’Âge sombre.

Elle mènera jusqu’à l’intrigue de Rogue One: A Star Wars Story.

La série se concentrera sur l’évolution de l’Alliance rebelle.

Andor : Adria Arjona dévoile les détails de la saison 2

Adria Arjona, l’actrice de Bix Caleen a récemment partagé des informations cruciales sur la deuxième saison d’Andor dans l’univers de Star Wars. Cette série, qui se distingue par son approche unique des films et séries Star Wars, ne se concentre ni sur les Jedi ni sur la famille Skywalker, mais sur les citoyens ordinaires de l’Empire qui ont souffert pendant l’Âge sombre.

Une structure narrative inédite

Dans une interview pour Collider Ladies Night, Arjona a déclaré : “Entre chaque trois épisodes, il y a une année, puis trois autres épisodes, puis une année, puis trois autres. Ainsi, on voit l’évolution de ces personnages sur une large période de temps, et je n’ai jamais fait ça.”

Selon cette description, la deuxième saison d’Andor couvrira une vaste période des “Dark Times” et mènera les personnages d’Andor jusqu’à l’intrigue de Rogue One: A Star Wars Story.

Le rôle de Cassian Andor dans l’Alliance rebelle

La fin de la première saison d’Andor a parfaitement préparé la deuxième saison pour explorer le rôle de Cassian Andor dans l’Alliance rebelle. En effet, ce nombre de sauts temporels durant l’ère impériale révèlera sans doute les progrès progressifs que l’Alliance Rebelle réalisait.

Andor devait toujours mener directement aux événements de Rogue One, nécessitant une exploration de ce qui a conduit Cassian Andor à devenir un acteur majeur de la Rébellion. C’est particulièrement excitant, car ce sera un tout nouvel angle pour Star Wars à dépeindre.

Un regard neuf sur la Rébellion

Andor se distingue par son côté plus brut, avec un accent plus marqué sur la Rébellion. Voir cette période de l’univers Star Wars du point de vue de Cassian Andor sera fascinant et révélera sans doute de nouveaux détails sur les efforts des Rebelles qui leur ont finalement permis de renverser l’Empire.