The Son : la série western de Pierce Brosnan injustement annulée

Annulée après seulement deux saisons, la série télévisée The Son reste un western ambitieux trop tôt oublié.

La série suit Eli McCullough, un Texan enlevé par les Comanches devenu magnat du pétrole, sur plusieurs générations.

The Son alterne entre différentes époques et explore rivalités ethniques, économiques et familiales.

Un retour inattendu du western à la télévision

Depuis peu, le genre western connaît un regain surprenant de popularité. À la tête de ce renouveau, difficile de ne pas citer Taylor Sheridan, véritable chef d’orchestre d’un empire télévisuel dominé par Yellowstone. Si cette série phénomène s’est achevée en 2024 après une cinquième saison ayant fait couler beaucoup d’encre, elle laisse dans son sillage un paysage audiovisuel profondément transformé. Désormais, « le mode de vie Western » séduit à nouveau — au point que plusieurs plateformes s’efforcent d’imiter la recette gagnante de Sheridan, multipliant les projets tels que American Primeval ou Ransom Canyon, en tête des audiences sur Netflix.

L’échec discret de The Son, pionnier malheureux

Dans ce contexte, il est presque ironique de repenser à Pierce Brosnan et à sa série The Son, diffusée sur AMC en 2017 et passée largement sous les radars. Adaptée du roman éponyme de Philipp Meyer, cette fresque familiale ambitieuse racontait l’ascension impitoyable d’Eli McCullough, jeune Texan enlevé par les Comanches devenu magnat du pétrole au début du XXème siècle. De sa jeunesse brutale jusqu’à ses ultimes combats pour la terre et la famille face à des rivaux déterminés comme Pedro Garcia, le parcours d’Eli se déclinait sur plusieurs générations et époques.

Pour éclairer la complexité narrative proposée par The Son, citons quelques points-clés :

L’intrigue alterne entre 1849, 1915 et même 1988 avec Jeannie McCullough.

L’impact des rivalités ethniques et économiques y occupe une place centrale.

Brosnan incarne un héros ambigu, parfois terrifiant dans sa détermination.

L’héritage contrarié d’une série ambitieuse

Avec sa structure multi-générationnelle et sa volonté d’embrasser toute l’évolution du rêve américain via l’industrie pétrolière texane, The Son préfigurait sans le savoir l’engouement contemporain pour les sagas familiales rurales. Pourtant, malgré quelques critiques positives saluant la performance magnétique de Pierce Brosnan, le rythme jugé lent a freiné l’adhésion du public : un modeste 52% sur Rotten Tomatoes aura scellé son destin. La série fut annulée après seulement deux saisons, bien avant que le grand public ne redécouvre son appétit pour ces récits bruts.

Et si… ?

Difficile aujourd’hui de ne pas imaginer un autre sort pour The Son. Avec la vague actuelle portée par Yellowstone et ses successeurs, peut-être aurait-elle trouvé enfin son public. Les amateurs de Westerns modernes y verront un précurseur à (re)découvrir – ne serait-ce que pour voir Pierce Brosnan incarner avec brio ce patriarche complexe, entre héritage sanglant et conquête pétrolière.