Ce que l’on sait du spin-off Yellowstone consacré à Beth et Rip du Dutton Ranch

La série dérivée centrée sur Beth et Rip, personnages emblématiques de Yellowstone, suscite déjà l’intérêt des fans. Voici les informations essentielles connues à ce jour sur ce spin-off attendu autour du célèbre Dutton Ranch.

Tl;dr Spin-off centré sur Rip et Beth en préparation.

Taylor Sheridan devrait rester showrunner principal.

Potentiels croisements avec d’autres séries « Yellowstone ».

Un nouveau chapitre pour Rip et Beth après « Yellowstone »

Le rideau est tombé sur la saga « Yellowstone », laissant les fans orphelins de leurs rendez-vous réguliers avec la famille Dutton. Mais la fin n’est qu’un début. Déjà, l’univers imaginé par Taylor Sheridan s’apprête à s’enrichir d’une nouvelle série dédiée au couple iconique formé par Rip Wheeler (incarné par Cole Hauser) et Beth Dutton (Kelly Reilly). Leur spin-off suscite de vives attentes, tant leur histoire a marqué le final tumultueux, bouleversé notamment par le départ de Kevin Costner.

Distribution : autour du duo emblématique, qui sera de l’aventure ?

À ce jour, seuls Hauser et Reilly ont été officiellement annoncés pour ce projet très attendu. Un troisième nom émerge cependant : celui de Finn Little, qui pourrait reprendre son rôle du jeune Carter, cet adolescent tourmenté recueilli par le couple, à l’image de ce que fut jadis Rip auprès de John Dutton. Les intrigues passées n’ayant pas confirmé s’il deviendra un membre officiel du foyer, l’incertitude demeure quant à son avenir aux côtés du duo.

Narration et coulisses : le retour attendu de Taylor Sheridan

Le secret plane toujours sur l’intrigue principale : seuls quelques indices tirés du final de la série mère suggèrent que Beth et Rip tenteraient désormais de fonder leur propre dynastie sur une terre nouvellement acquise. Entre la gestion du ranch — jamais simple chez les Dutton — et les ambitions professionnelles de Beth, on imagine aisément que tensions et drames seront au rendez-vous. Point crucial : Kelly Reilly a récemment souligné que sa participation dépendait de la présence de Taylor Sheridan en tant que showrunner. Si cela venait à changer — comme c’est déjà le cas pour « Y: Marshals », autre spin-off confié à Spencer Hudnut — les fans pourraient être déçus.

L’univers Yellowstone : croisements possibles et nouveaux horizons

Difficile d’imaginer cette nouvelle série évoluer en vase clos. Plusieurs pistes laissent présager des interactions avec d’autres spin-offs en développement : « Y: Marshals », centré sur Kayce Dutton (Luke Grimes) ; « The Madison » porté par Michelle Pfeiffer, ou encore « 6666 » autour du parcours singulier de Jimmy Hurdstrom (Jefferson White). Dans un univers aussi vaste, une chose semble certaine : Beth et Rip continueront à faire parler d’eux, que ce soit dans des confrontations familiales explosives ou face à des nouveaux venus prêts à bouleverser l’ordre établi.

Ce nouveau chapitre ne manquera pas d’intensité… et promet déjà son lot de rebondissements pour les fidèles de la franchise.