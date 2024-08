The Madison, le nouveau spin-off de Yellowstone

Les retrouvailles entre Michelle Pfeiffer et Kurt Russell dans The Madison.

Tl;dr L’univers de Yellowstone va s’étoffer avec The Madison.

Kurt Russell, Michelle Pfeiffer et Patrick J. Adams sont annoncés au casting.

Matthew McConaughey ne devrait pas être dans le spin-off.

The Madison se focalise sur la famille Clyburn.

Un nouvel horizon pour Yellowstone ?

L’annonce de The Madison élargit l’univers télévisuel de Taylor Sheridan. Pour mémoire, Yellowstone est une série dramatique qui suit la famille Dutton, propriétaire du plus grand ranch des États-Unis, en proie à des conflits avec les voisins, les politiciens et les tribus locales. Concernant les séries dérivées, 1883 explore les origines de la famille Dutton, et 1923 se concentre sur la génération suivante durant la Grande Dépression et la Prohibition.

#Yellowstone fans, here are your exclusive cast and plot details for Taylor Sheridan’s latest spinoff. https://t.co/xx2vTMLeEy pic.twitter.com/0xQUEeBRkI — TVLine.com (@TVLine) August 1, 2024

Un casting étoilé

Le casting The Madison sera composé de stars comme Kurt Russell, Michelle Pfeiffer et Patrick J. Adams. Cependant, il semble que Matthew McConaughey, un temps pressenti pour rejoindre l’univers de Yellowstone, ne fera finalement pas partie de la série.

Les détails de l’histoire

Même si beaucoup de détails restent flous, nous savons que The Madison suivra la famille Clyburn qui décide de quitter New York pour s’installer dans le Montana après la mort dans un accident d’avion du mari et du beau-frère de Stacy Clyburn. Si la série est un spin-off de Yellowstone, les Clyburn pourraient rencontrer les mêmes problèmes que la famille Dutton, ou même se retrouver en conflit avec ces derniers.