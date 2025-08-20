Et si Pierce Brosnan redevenait 007 ?

Même après deux décennies, Pierce Brosnan pourrait reprendre du service et surprendre le public dans le prochain James Bond d'Amazon.

Tl;dr Pierce Brosnan ne ferme pas la porte à un retour dans James Bond sous la direction de Denis Villeneuve.

Il admet toutefois que la relève devrait logiquement passer par un acteur plus jeune et durable.

L’idée d’un « Old Man Bond » avec Pierce Brosnan séduirait les nostalgiques et offrirait une approche inédite du personnage.

Un casting qui pourrait réserver des surprises

Depuis l’acquisition des droits de la franchise par Amazon, les spéculations vont bon train autour du futur de James Bond. La récente annonce du recrutement du réalisateur québécois Denis Villeneuve, connu pour Dune et Blade Runner 2049, pour superviser le mystérieux James Bond 26 n’a fait qu’attiser les attentes. Une question brûle toutes les lèvres : qui endossera le célèbre smoking ? Les paris restent ouverts, mais une surprise pourrait bien venir d’un visage familier.

Pierce Brosnan prêt à revenir ?

La perspective de revoir Pierce Brosnan, l’agent secret des années 1990-2000, titille autant les nostalgiques que l’industrie. Celui qui avait tiré sa révérence après Meurs un autre jour ne cache pas son enthousiasme à l’idée de reprendre du service sous la houlette de Denis Villeneuve. Interrogé par Radio Times, ce dernier glisse avec malice : « Je ne pense pas que quelqu’un veuille voir un Bond craggy de 72 ans, mais si Denis Villeneuve a quelque chose dans sa manche, je regarderais sans hésiter. Pourquoi pas ? Ce serait très divertissant. Beaucoup de rires. Qui sait ? »

Le comédien britannique reconnaît toutefois que la tendance actuelle penche clairement vers un acteur plus jeune, capable d’assurer la relève sur plusieurs années et projets.

L’avenir de la saga entre tradition et innovation

Si Amazon envisage évidemment un nouveau visage pour porter la franchise sur le long terme, la stratégie dépasse largement le cadre d’un simple long-métrage. Des spin-offs, séries ou mini-séries sont déjà dans les tuyaux : tout est mis en œuvre pour étendre l’univers de James Bond. Dans ce contexte, donner une dernière aventure à Pierce Brosnan – peut-être sous forme d’un « Old Man Bond » – pourrait apporter une dimension inédite et séduire un public avide de nouveauté sans sacrifier la légende.

Pour aller à l’essentiel, voici ce qu’une telle extension pourrait offrir :

Nouveau regard sur un héros vieillissant et vulnérable..

Mise en valeur d’anciens acteurs pour enrichir l’univers

Ouverture vers des récits plus variés et audacieux.

Le fantasme d’un 007 crépusculaire

Même si le prochain opus n’a ni titre officiel ni date annoncée, le chantier s’annonce colossal. Les équipes semblent déterminées à conjuguer héritage et modernité afin d’ancrer durablement la franchise dans son époque. Revoir Pierce Brosnan dans la peau d’un Bond usé mais toujours redoutable serait-il une fantaisie ou un vrai pari éditorial ? L’avenir seul le dira… mais au fond, qui n’a jamais rêvé d’un retour aussi audacieux ?