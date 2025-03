The Righteous Gemstones surprend ses fans pour sa dernière saison sur HBO

Les fidèles de la série phare de HBO ont été surpris par la présence de Bradley Cooper.

Tl;dr La série The Righteous Gemstones a débuté sa quatrième et dernière saison.

Le premier épisode a surpris les fans en se concentrant sur un invité surprise, Bradley Cooper.

Cette saison explore les origines de la famille Gemstone pendant la guerre civile américaine.

Une surprise de taille pour la dernière saison

La célèbre série comique d’HBO, The Righteous Gemstones, a fait un retour fracassant la semaine dernière pour sa quatrième et ultime saison. Le premier épisode a pris une direction créative inattendue, suscitant l’étonnement et le débat parmi les fans. Alors que ces derniers attendaient de découvrir la suite du final de la saison 3, les scénaristes ont pris une tout autre direction.

Bradley Cooper, un invité surprise au casting

Intitulé « Prelude », le premier épisode de la saison 4 révèle que l’acteur Bradley Cooper a secrètement rejoint la distribution de la série en incarnant Elijah Gemstone, un lointain ancêtre de la famille de télévangélistes modernes. L’apparition de Cooper, habilement dissimulée dans les matériaux promotionnels et les communiqués de presse, a été une véritable surprise pour les téléspectateurs.

Retour aux origines de la famille Gemstone

L’épisode, se déroulant pendant la guerre civile américaine, retrace les origines de l’empire religieux de la famille Gemstone. Il offre un contexte historique sur la relation complexe de la famille avec la foi et la fortune, tout en laissant de côté les intrigues de la saison précédente. Cela renforce les thèmes présents tout au long de la série, notamment les questions sur l’influence corruptrice de la richesse sur les institutions religieuses et les motivations complexes des leaders religieux qui mêlent orientation spirituelle et gain financier.

Depuis son lancement en 2019, The Righteous Gemstones est passée d’une satire outrancière des télévangélistes du gospel de la prospérité à l’une des comédies les plus acclamées par la critique sur HBO. La série suit la riche famille Gemstone, dirigée par le patriarche veuf Eli, qui a construit un empire religieux multicampus suite à la mort de sa femme Aimee-Leigh.

L’audience de The Righteous Gemstones a augmenté à chaque saison, déjouant les tendances de l’industrie du déclin de l’audience. La première de la troisième saison a attiré 2,85 millions de téléspectateurs sur les plateformes HBO et Max, soit une augmentation de 30% par rapport au début de la deuxième saison.

Un avenir prometteur pour la série

The Righteous Gemstones est diffusée tous les dimanches sur HBO et en streaming sur Max. Les fans apprécieront-ils cette nouvelle direction prise par la série pour sa dernière saison ? Les prochains épisodes nous le diront.