Un film de SF méconnu avec Bradley Cooper débarque sur Prime Video

Un film de science-fiction sous-estimé avec Bradley Cooper fait une apparition surprise sur les plateformes de streaming.

Tl;dr Limitless, un film de science-fiction avec Bradley Cooper, est sur Prime Video.

Le film a reçu des critiques positives et a réalisé un succès au box-office.

Une série télévisée dérivée de Limitless a été produite mais a été annulée après une saison.

Un voyage dans la science-fiction avec Bradley Cooper

Les amateurs de science-fiction peuvent se réjouir : un film sous-estimé mettant en vedette Bradley Cooper est désormais disponible pour le visionnage. Il s’agit de Limitless, sorti en 2011, qui est actuellement en streaming sur Prime Video.

Une performance énergique et captivante

Dans le film, Bradley Cooper incarne Eddie Morra, un écrivain en difficulté dont la vie change radicalement après qu’il ait consommé de la NZT-48, une drogue qui améliore significativement sa puissance cérébrale. Cela lui permet d’accomplir tout ce qu’il souhaite, de l’écriture d’un livre à la réalisation de gains importants en bourse. Robert De Niro co-interprète le rôle de Carl Van Loon, un homme d’affaires qui prend Eddie sous son aile après avoir vu ce dont il est capable sous l’effet de la drogue.

Un film sous-estimé qui a marqué la carrière de Bradley Cooper

Limitless a été l’un des premiers grands rôles de Bradley Cooper après son éclatement dans The Hangover. Le film a reçu des critiques généralement positives, la plupart des éloges allant à la performance de Bradley Cooper et au style énergique du réalisateur Neil Burger. Il a également connu un succès commercial, rapportant 161,8 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de production de 27 millions de dollars.

Malgré cette réception, Limitless n’a jamais eu de suite cinématographique. Au lieu de cela, une série télévisée dérivée a été produite. Cette série se déroule après les événements du film, et Bradley Cooper a repris son rôle d’Eddie dans quatre épisodes. Jake McDorman joue Brian Finch, qui devient la dernière personne à expérimenter la NZT-48. La série a reçu des critiques mitigées et a été annulée après une saison.

Une opportunité de redécouvrir le talent de Bradley Cooper

Après Limitless, la carrière de Bradley Cooper a pris une autre direction. Il s’est rapidement imposé comme une figure incontournable de la saison des récompenses, avec une série de performances nominées aux Oscars dans des films tels que Silver Linings Playbook, American Hustle et American Sniper. Il s’est également fait un nom en tant que réalisateur, dirigeant des drames acclamés comme A Star is Born et Maestro. Ainsi, Limitless n’est peut-être pas le premier film qui vient à l’esprit lorsque l’on pense à Bradley Cooper, mais il vaut toujours la peine d’être découvert. Non seulement c’est un thriller de science-fiction divertissant, mais il est également intéressant de revenir à l’un des premiers rôles principaux de Bradley Cooper alors qu’il tentait de montrer son étendue au-delà des comédies grivoises. Limitless a été l’un des films qui a prouvé qu’il pouvait être un homme de premier plan.