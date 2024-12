The Pokémon Company et le studio Aardman s’associent pour un projet mystère

Bien connu pour être à l'origine de Wallace et Gromit, le studio Aardman va collaborer avec The Pokémon Company sur la célèbre franchise avec les "monstres de poche".

Tl;dr The Pokémon Company annonce une collaboration avec Aardman.

Un projet mystère autour de Pokémon est prévu pour 2027.

L’animation en stop-motion du studio Aardman sera utilisée dans ce projet mystère.

Une collaboration inédite entre Aardman et The Pokémon Company

Par le biais d’une communiqué, The Pokémon Company et Aardman, connu pour ses œuvres d’animation uniques, ont révélé travailler ensemble sur un projet mystère. Les détails restent encore flous, mais une chose est sûre : le style narratif distinctif d’Aardman sera appliqué à l’univers de Pokémon dans de nouvelles aventures.

Un projet mystère en 2027 sur Pokémon

Pour l’instant, on sait seulement que ce projet mystère sera dévoilé en 2027. Les deux sociétés ont promis de partager davantage d’informations dans un avenir proche. Taito Okiura, vice-président du marketing et des médias pour The Pokémon Company, a déclaré : « C’est une collaboration rêvée pour Pokémon. Les membres du studio Aardman maîtrisent leur art à la perfection, et nous avons été éblouis par leur talent et leur créativité. Le projet sur lequel nous avons travaillé ravira les fans Pokémon du monde entier. »

L’expertise d’Aardman en animation

Cette association prometteuse n’est pas étonnante lorsque l’on considère l’expertise d’Aardman dans le domaine de l’animation. Depuis 1972, Aardman s’est distingué par des œuvres mémorables telles que les franchises Wallace et Gromit et Chicken Run. Le studio d’animation est une véritable référence en matière de claymation et stop-motion. Parmi ses réalisations célèbres, on retrouve le clip musical iconique de Sledgehammer de Peter Gabriel, ainsi que celui de My Baby Just Cares for Me de Nina Simone.

Le succès de Pokémon en stop-motion

Cette collaboration témoigne de l’intérêt continu de The Pokémon Company pour l’animation en stop-motion, suite au succès de Pokémon Concierge sur la plateforme de streaming Netflix. La deuxième saison de cette série est actuellement en production et devrait être diffusée bien avant 2027. De quoi patienter avant de découvrir ce que Aardman et The Pokémon Company nous réservent.