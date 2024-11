Wallace et Gromit : la sortie à Noël du nouveau film confirmée dans un nouveau trailer

La nouvelle bande-annonce de Wallace et Gromit annonce une sortie pour Noël, suggère le retour de Feathers McGraw et dévoile le retour du policier incarné par Peter Kay.

Tl;dr Un nouveau film Wallace & Gromit, « Vengeance Most Fowl », sort à Noël.

Le trailer révèle le retour du méchant Feathers McGraw.

Le film marque le retour de Wallace & Gromit après 16 ans d’absence.

Wallace & Gromit reviennent dans « Vengeance Most Fowl »

La célèbre paire animée, Wallace et son chien Gromit, reviennent sur grand écran après une absence de 16 ans. Leur nouveau film, intitulé « Vengeance Most Fowl », a récemment dévoilé son trailer, confirmant une sortie pour Noël.

Feathers McGraw, l’adversaire de retour

Dans ce trailer, nous retrouvons le vilain Feathers McGraw qui semble être de retour. Le film nous montre également une nouvelle invention de Wallace, un gnome qui semble effrayer Gromit. Cependant, Wallace est accusé d’être un « inventeur maléfique » par un journaliste, qui conduit la police à son domicile avec un mandat de perquisition.

De plus, on découvre également Gromit dévoilant la moto du court métrage de 1995 « A Close Shave », et traquant le nouvellement libéré Feathers McGraw. Pendant ce temps, Wallace se cache dans une caravane en criant « Gromit« , tandis que son ami à quatre pattes semble tomber d’un convoyeur.

L’artwork et la diffusion du film

Outre le nouveau trailer, de nouveaux visuels ont été révélés, mettant en scène Wallace et Gromit se recroquevillant devant le maître du mal, Feathers McGraw. La BBC a confirmé que « Vengeance Most Fowl » sera diffusé sur BBC iPlayer et BBC One le jour de Noël.

Le retour tant attendu de Wallace & Gromit

Après 16 ans d’absence depuis leur dernier film « A Matter of Loaf and Death », l’intrigue de « Vengeance Most Fowl » tourne autour de l’inquiétude grandissante de Gromit face à la dépendance croissante de Wallace envers ses inventions. Cette préoccupation se révèle justifiée lorsque Wallace crée un « gnome intelligent » qui semble développer un esprit maléfique.

Le film d’animation en stop-motion est créé par Aardman Studios et réalisé par Nick Park et Merlin Crossingham. Le casting vocal comprend Ben Whitehead, Peter Kay et Lauren Patel, ainsi que des caméos de Diane Morgan, Adjoa Andoh, Guz Khan et Lenny Henry.