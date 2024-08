« The Plucky Squire », maître dans l’art de sublimer d’anciennes idées

L'approche fantaisiste de son gameplay rétro me fait attendre avec impatience le 17 septembre.

TL;DR The Plucky Squire, un jeu signé All Possible Futures, sortira le 17 septembre.

Le personnage joueur, Jot, doit sauver l’intrigue d’un livre changeant, offrant une expérience narrative unique.

Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

The Plucky Squire : une aventure vidéoludique époustouflante est en route

Étant présentée depuis un certain temps lors de divers événements du jeu, The Plucky Squire suscite de l’enthousiasme et de la curiosité. Hier, Devolver Digital, son éditeur, a annoncé qu’il serait lancé le 17 septembre prochain. À la suite d’une série de sessions d’essai, cette création du studio All Possible Futures semble être en mesure de tenir toutes ses promesses.

Des créateurs aux solides références

All Possible Futures est fondé par Jonathan Biddle et James Turner. Turner, qui a travaillé sur Pokémon pour GameFreak, et Biddle, qui a créé le ARPG Swords of Ditto en 2017, sont à l’origine de ce premier opus du studio. Leur collaboration avec d’autres développeurs talentueux laisse présager un produit final de grande qualité.

Un jeu riche en émotions

The Plucky Squire offre une expérience de jeu mixant habilement gameplay 2D et 3D. « Jot, le héros d’une série de livres pour enfants qui vainc le mal et sauve la journée, gagne en complexité lorsque l’antagoniste de la série découvre qu’il peut modifier l’histoire. »

Avec de nombreux éléments de puzzles à résoudre, Jot doit naviguer et alterner entre la planéité du livre et un monde entièrement en 3D. « Si l’antagoniste réussit à changer l’histoire, Jot ne pourra plus inspirer l’enfant qui possède le livre », m’explique Turner.

L’avenir de The Plucky Squire

À partir de mon expérience, le jeu combine habilement des éléments divers en une expérience ludique harmonieuse. « Chaque page réserve une petite surprise, juste là, à attendre de me faire sourire. »

Initialement prévu pour 2023, The Plucky Squire est désormais prévu pour le 17 septembre. Il sera disponible sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S et sera gratuit sur PlayStation Plus’ Extra and Premium tiers.