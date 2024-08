« Stray », le célèbre jeu de chat, arrive sur Nintendo Switch le 19 novembre !

Mais comment tournera-t-il ?

TL;DR Le simulateur de chat cyberpunk Stray sera disponible sur Nintendo Switch le 19 novembre.

Le jeu, un grand succès d’Annapurna, est déjà disponible sur différentes plateformes.

Il reste à voir comment le jeu fonctionnera sur la Switch, matériellement obsolète.

Une arrivée féline sur Nintendo Switch

Annapurna Interactive a révélé que son jeu très apprécié, Stray, un simulateur de chat cyberpunk, sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 19 novembre. Cette annonce n’est pas fortuite, puisqu’elle a été faite le jour de la Journée internationale du chat.

Stray : un favori de 2022

Séduisant par son concept original, Stray est une aventure captivante où le joueur guide un chat à travers une dystopie cyberpunk. Ce jeu, acclamé par les joueurs et la critique, a été porté sur presque toutes les plateformes de jeu existantes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et même Mac. Ainsi, son arrivée sur la Nintendo Switch signe pratiquement son expansion globale.

Des questions sur sa performance sur Switch

Il y a cependant une question qui se pose. La « Nintendo Switch était déjà technologiquement dépassée lors de sa sortie en 2017″. Aujourd’hui, certains pourraient même la considérer comme antique. La performance de Stray sur cette plateforme reste un sujet de spéculation, et beaucoup s’interrogent sur les compromis que les développeurs ont dû faire pour adapter le jeu sur cette console. Certains développeurs ont eu du succès sur Switch, pour d’autres, ça n’a pas été le cas.

Le prix encore inconnu

Annapurna n’a pas encore annoncé le prix du jeu pour la Switch. En général, Stray se vend entre 18 et 30 dollars, selon la plateforme. Étant donné qu’il s’agit d’un portage pour la Switch, il est probable que le prix se situe dans la tranche supérieure.