The Penguin : le spin-off se concentrera sur le quotidien de Oswald Cobblepot

Oswald Cobblepot aka le Pingouin, incarné par l'acteur irlandais Colin Farrell, sera la vedette principale de la série dérivée The Penguin.

En plus d’étoffer l’univers étendu que Matt Reeves souhaite développer depuis plusieurs années, et qui ne sera pas modifié par James Gunn et Peter Safran, The Penguin est la transition idéale entre The Batman et The Batman 2 ainsi que les prochains spin-off de Warner Bros Pictures et DC Studios. A noter que le tournage est toujours prévu pour l’année prochaine et que le casting continue de prendre forme, notamment avec l’arrivée de Cristin Milioti (Black Mirror, Modern Love, The Resort) qui incarnera Sofia Falcone, la fille de Carmine Falcone qui est interprété par John Turturro (Hands of Stone, Gloria Bell, Pinocchio).

"'Penguin' will sit immediately after the end of 'The Batman' and temporally before the events of the second movie," says HBO Max head of originals Sarah Aubrey. https://t.co/oI4m0oeNAW — Variety (@Variety) November 10, 2022

Oswald Cobblepot, le nouveau boss du crime dans The Penguin

Sarah Aubrey, responsable des programmes originaux de HBO Max chez Warner Bros Discovery, a déclaré :

The Penguin se placera immédiatement après la fin de The Batman et avant les événements du deuxième film. La série télévisée sortira entre les deux films. Le but est de montrer à quoi ressemble la vie d’Oz dans les rues de Gotham City. Il sera présenté comme un arnaqueur et un stratège avec ses propres ambitions. On aura le temps, sur huit épisodes, de raconter un arc plus long sur ce personnage, avec beaucoup de rebondissements et de nouveaux personnages. Il s’agira vraiment de représenter Gotham City au niveau de la rue. Nous considérons tout cela comme une expérience très spécifique à vivre pour le public.