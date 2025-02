The Penguin : la BO bientôt disponible en vinyle et CD

La bande originale de la série télévisée The Penguin sera prochainement accessible sur support vinyle et CD pour une expérience d'écoute des plus authentiques.

La série The Penguin, qui a connu un grand succès auprès des fans et des critiques, s’associe à Mutant et WaterTown Music pour une sortie physique de la bande originale. Composée par Mick Giacchino, qui a également fourni la musique pour The Batman, dont The Penguin est un spinoff, la bande sonore a su faire le pont entre les éléments plus fantastiques des comics et l’étude de caractère réaliste et crue de la série.

Une bande sonore qui reflète l’univers de la série

Mick Giacchino, également crédité pour son travail sur Star Wars: Skeleton Crew, a créé pour The Penguin une bande sonore aussi frénétique et chaotique que le personnage éponyme. Mêlant quartets à cordes et percussions faites de véritables poubelles, la musique oscille entre les mondes de la haute société et du crime de bas étage.

Les détails de la sortie

La bande originale de The Penguin sera disponible en double vinyle de 140 grammes et en double CD, avec les notes du compositeur Mick Giacchino. Le vinyle coûtera 40$ et le double CD 20$.

Le tracklist comprend des titres tels que « Scherzo for a Flightless Bird (The Penguin Theme) », « Time to Ascend », « Bird of Aqua Paradise », « Pinky and the Slain », « Strife of the Party », et bien d’autres encore.

Que vous soyez un fan de la série ou simplement un amateur de bonne musique, cette sortie est à ne pas manquer.