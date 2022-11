The Penguin : Cristin Milioti incarnera Sofia Falcone

La comédienne américain Cristin Milioti rejoint Colin Farrell au casting du spin-off de The Batman centrée sur le Pingouin.

Sofia Falcone, la fille du chef de la mafia de Gotham City, sera interprétée par Cristin Milioti (Black Mirror, Modern Love, The Resort). Déjà dans la peau de Carmine Falcone au cinéma, John Turturro reprendra son rôle pour The Penguin. Le personnage féminin a été initialement introduit dans les comics de Batman au milieu des années 1990. Cristin Milioti sera la deuxième actrice à incarner Sofia dans une production en prise de vue réelle, Crystal Reed l’ayant incarnée dans la série Gotham de la Fox.

Les détails exacts de l’intrigue de la série télévisée, qui s’intitule actuellement The Penguin, ne sont pas encore connus. Néanmoins, elle devrait se dérouler directement après les événements de The Batman”. Colin Farrell reprendra le rôle du Pingouin qui deviendra le nouveau boss de la pègre locale. Lauren LeFranc est scénariste, productrice exécutive et showrunneuse de The Penguin, tandis que le réalisateur Matt Reeves supervise le projet via 6th & Idaho avec Dylan Clark Production. A noter que Craig Zobel est chargé de la production exécutive et de la réalisation des deux premiers épisodes.

Des spin-off pour The Batman

The Penguin est l’un des trois spin-off de The Batman actuellement en préparation chez HBO Max. L’un d’entre eux, écrit par Antonio Campos, est destiné à être une série se déroulant à l’asile d’Arkham, tandis qu’une autre se déroulera au sein de la police de Gotham.