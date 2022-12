The Mandalorian : la saison 3 arrive le 1er mars

La saison 3 de The Mandalorian se trouve une date. Rendez-vous le 1er mars pour les nouvelles aventures de Grogu et Luke Skywalker.

Star Wars est une licence qui compte aujourd’hui des millions de fans aux quatre coins du globe. Et qui répondent présents à chaque nouveau film ou nouvelle série. Ils étaient nombreux sur Disney+ à découvrir The Mandalorian, nombreux aussi pour la saison 2. Et ils le sont certainement encore à attendre la saison 3. Celle-ci arrivera dans quelques mois.

Les fans de The Mandalorian peuvent désormais faire une croix dans leur calendrier et ajouter un rappel important à la date du 1er mars 2023 En effet, c’est à cette date que la saison 3 de The Mandalorian commencera à être diffusée sur la plateforme Disney+. L’information a été dévoilée par le compte Twitter officiel de la série. Disney devait à l’origine démarrer les festivités durant le mois de février, mais, comme le note Ars Technica, le géant a dû reporter de quelques jours.

Le géant avait publié le premier trailer officiel de la série cette année durant la D23 Expo, en septembre dernier, montrant Grogu – alias bébé Yoda sur le web – et Mando – ou Din Djarin – réunis. Si vous vous souvenez, le Grogu était parti avec Luke Skywalker à la fin de la saison 2 pour achever son entraînement de maîtrise de la Force au temple Jedi de ce dernier. Le trailer nous donne aussi un aperçu de Mando qui doit faire face aux conséquences du retrait de son casque et de ses apparitions à visage découvert, ce qui très, très mal vu par les membres de sa secte religieuse.

Au moment de la diffusion de la saison 3, cela fera plus de deux ans depuis la saison 2. Cela étant dit, Mando et Grogu étaient présents dans The Book of Boba Fett, un spin-off de The Mandalorian diffusé l’année dernière. Grogu a aussi eu l’honneur d’être revisité par Hayao Miyazaki pour le court métrage d’animation Lucasfilm-Studio Ghibli Zen – Grogu and Dust Bunnies qui est disponible depuis quelques semaines.