The Last of Us saison 2 : des monstres rôdent de l’autre côté des clôtures

Découvrez le trailer officiel de la seconde saison de la série télévisée The Last of Us.

Tl;dr Une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de The Last of Us.

La saison 2 de The Last of Us promet une expérience intense

La nouvelle bande-annonce de la deuxième saison de The Last of Us vient de faire son apparition, laissant présager une expérience tout aussi bouleversante et terrifiante que la première. L’ajout d’un personnage inédit promet de nouveaux moments d’émotion et de frayeur.

Un nouveau personnage entre en scène

Après une première saison qui s’est achevée sur Joel (Pedro Pascal) trouvant une raison de vivre dans un monde post-apocalyptique avec Ellie (Bella Ramsay), la deuxième saison se concentre sur la jeune fille qu’il a sauvée. Celle-ci détient toujours un secret qui pourrait sauver l’humanité. La lutte pour la survie est loin d’être terminée, avec une nouvelle menace : l’arrivée d’Abby, un personnage au passé sombre interprété par Kaitlyn Dever, connue pour ses rôles dans No One Will Save You et Apple Cider Vinegar.

Révéler plus de détails sur ce nouveau personnage gâcherait les surprises que les fans de la franchise vidéoludique à l’origine de la série attendent avec impatience. Si vous avez été ému par l’épisode Long, Long Time de la première saison, préparez-vous à être bouleversé par l’arrivée d’Abby. Vous voilà prévenus.

Des monstres humains et non humains

Nous voyons dans la bande-annonce Joel enseigner à son neveu Benjamin les réalités du monde, y compris les « monstres » qui se trouvent derrière les clôtures. Mais les monstres ne sont pas tous infectés par le virus cordyceps, qui transforme les personnes en créatures terrifiantes. Souvent, la plus grande menace provient des personnes non infectées, désespérées et prêtes à tout pour survivre.

Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby

Kaitlyn Dever, qui interprète Abby, était déjà dans le viseur des créateurs du jeu avant même le développement de la série télévisée. Bien qu’elle ait fini par être trop âgée pour le rôle d’Ellie, la deuxième saison lui a offert l’opportunité d’incarner l’un des personnages les plus importants du jeu vidéo. Son talent et son expérience promettent une performance à la hauteur du défi.

La deuxième saison de The Last of Us sera diffusée à partir du 13 avril 2025 sur HBO.