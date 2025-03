Un Harry Potter plus inclusif et authentique sur HBO

HBO avance sur sa série télévisée Harry Potter avec Janet McTeer en Minerva McGonagall et Paapa Essiedu en Severus Rogue.

Janet McTeer en lice pour incarner Minerva McGonagall

L’actrice britannique Janet McTeer, nommée aux Oscars et aux Emmy Awards, est en négociations pour jouer le rôle emblématique de Minerva McGonagall. Connue pour sa prestance et son charisme, elle succéderait ainsi à Maggie Smith, qui avait marqué la saga cinématographique. Son interprétation pourrait apporter une nouvelle profondeur au personnage de la professeure de Métamorphose et directrice adjointe de Poudlard. À noter que Fiona Glascott avait déjà incarné une version plus jeune du personnage dans la saga Les Animaux Fantastiques. McTeer, qui a joué dans des productions prestigieuses comme Into the Storm et The Old Man, est une figure respectée du cinéma et du théâtre britannique. Avec son expérience et sa présence à l’écran, elle semble être un choix naturel pour incarner la célèbre sorcière. Les fans attendent avec impatience la confirmation officielle de son engagement dans la série.

Paapa Essiedu sur le point de devenir Severus Rogue

Paapa Essiedu, acteur britannique récompensé à de nombreuses reprises, serait sur le point de finaliser son contrat pour incarner Severus Rogue. Dans cette nouvelle adaptation, le professeur de potions sera fidèle à son âge d’origine dans les livres, soit 31 ans, contre une cinquantaine dans les films. Ce choix marque un tournant dans la représentation du personnage, d’abord joué par Alan Rickman. Connu pour ses rôles dans I May Destroy You et The Lazarus Project, Essiedu pourrait offrir une interprétation plus jeune et dynamique du mystérieux maître des potions. Son expérience dans des productions dramatiques et sa capacité à jouer des rôles complexes et nuancés en font un candidat idéal. Ce choix de casting s’inscrit aussi dans la volonté de diversité de la série, qui cherche à moderniser l’univers de Harry Potter sans en trahir l’essence. Avec Essiedu, Rogue pourrait gagner une nouvelle dimension, entre ombre et lumière, fidèle à l’ambiguïté du personnage.

Une approche plus fidèle aux romans

La série Harry Potter, supervisée par Francesca Gardiner et Mark Mylod, promet une adaptation fidèle aux livres de J.K. Rowling. L’objectif est de revisiter chaque tome en profondeur sur une décennie, permettant d’explorer des éléments parfois laissés de côté dans les films. Le respect des âges des personnages, notamment pour la famille Dursley et Rogue, témoigne de cette volonté d’authenticité. De plus, la production souhaite proposer une version plus inclusive de l’univers magique, à l’image des choix de casting récents dans l’univers Harry Potter. Cette nouvelle approche pourrait permettre d’aborder des aspects méconnus de l’histoire et de mieux développer certains personnages secondaires. HBO mise ainsi sur une narration plus détaillée, qui pourrait séduire les fans de la première heure tout en attirant un nouveau public. En alliant fidélité aux romans et modernisation du casting, la série espère proposer une lecture inédite et rafraîchissante de l’univers magique.

Une sortie prévue entre 2026 et 2027

Le tournage de la série se déroulera aux studios Warner Bros de Leavesden, où les films avaient déjà été tournés. La sortie de cette nouvelle adaptation est prévue pour la fin 2026 ou le début 2027. Plus de 32.000 enfants ont envoyé des auditions pour incarner les trois héros, Harry, Ron et Hermione, mais leurs interprètes n’ont pas encore été révélés. Avec un casting solide et une production ambitieuse, cette série Harry Potter s’annonce comme un projet phare de HBO pour les années à venir. L’attente est grande, et les fans espèrent que la série saura capturer la magie des livres tout en apportant un regard neuf. En parallèle, la plateforme Max compte sur cette adaptation pour renforcer son catalogue de productions exclusives et fidéliser son public. Si le projet tient ses promesses, il pourrait marquer une nouvelle ère pour Harry Potter, après le succès des films et des pièces de théâtre dérivées.