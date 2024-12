Un choix de casting controversé pour la série Harry Potter

L’adaptation télévisée de Harry Potter par HBO, prévue pour 2027, suscite déjà des débats avec les premières rumeurs de son casting.

Tl;dr Paapa Essiedu est pressenti pour le rôle de Severus Rogue dans la série Harry Potter.

Les fans de Harry Potter sont divisés sur ce choix de casting.

La série pourrait diversifier les rôles principaux et entraîner de longues spéculations sur le casting.

Une décision audacieuse pour le rôle de Severus Rogue

Paapa Essiedu, connu pour ses rôles dans I May Destroy You et Gangs of London, aurait été proposé pour incarner Severus Rogue, un personnage emblématique interprété auparavant par Alan Rickman. Cette information, bien que non confirmée par HBO, marque un tournant pour la série télévisée Harry Potter. Si le comédien britannique Paapa Essiedu accepte, cela pourrait faire de lui un visage central de cette nouvelle adaptation, qui devrait s’étendre sur une décennie. HBO reste prudent, précisant qu’ils ne confirmeront les détails qu’une fois les accords finalisés.

La diversité au cœur des débats

Ce choix potentiel alimente les discussions, car Paapa Essiedu est un acteur noir, tandis que Rogue est décrit comme blanc dans les livres et les films. Pour certains, respecter cette caractéristique est essentiel à la fidélité de l’œuvre originale. D’autres estiment que la couleur de peau de Rogue n’a aucune incidence sur sa personnalité ou son histoire. HBO semble s’inscrire dans une volonté de diversifier les rôles principaux, un changement notable par rapport aux films, où les acteurs de couleur occupaient des rôles secondaires.

Un précédent marquant : Hermione réimaginée

La controverse n’est pas nouvelle dans l’univers Harry Potter. JK Rowling avait déclaré qu’Hermione pourrait être noire, ouvrant la voie à Noma Dumezweni dans la pièce Harry Potter et l’Enfant Maudit. Bien que cette décision ait provoqué des critiques, elle a amorcé une discussion sur la diversité. Pour cette nouvelle série, les spéculations sont fortes quant à l’attribution des rôles principaux, et beaucoup s’attendent à une Hermione jouée par une actrice de couleur.

Des spéculations sans fin

Outre Paapa Essiedu, aucun autre membre majeur du casting pour la série Harry Potter n’a été confirmé. Une audition ouverte pour Harry, Hermione et Ron est en cours, mais aucun nom n’a émergé. Jared Harris a refusé de jouer Dumbledore, un rôle tenu autrefois par son père Richard Harris. Pendant ce temps, Ralph Fiennes a suggéré Cillian Murphy pour Voldemort, sans que cela ne se concrétise. Avec des années de production et de polémiques devant elle, la série promet d’être aussi captivante que controversée.