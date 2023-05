The Last of Us et Wii Sports rejoignent le World Video Game Hall of Fame

The Strong intronise 4 nouveaux jeux au World Video Game Hall of Fame, dont The Last of Us et Wii Sports.

Le Strong National Museum of Play a révélé les nouveaux entrants de cette année au World Video Game Hall of Fame. Cette promotion 2023 compte quatre jeux : The Last of Us, Wii Sports, Barbie Fashion Designer et Computer Space. Ces titres ont été sélectionnés sur un certain nombre de critères, y compris leur influence et leur popularité avec le temps.

The Last of Us est le plus récent de cette sélection. Le jeu d’action-aventure post-apocalyptique de Naughty Dog a rarement été dans l’ombre depuis maintenant plus de 10 ans. Une série TV basée sur le jeu a même été diffusée sur HBO en janvier dernier et a rencontré un énorme succès, tant auprès des critiques que du grand public. Un remake du jeu original est arrivé en septembre sur PS5 et en mars sur PC, bien que le dernier ait malheureusement connu bien des déboires au lancement.

Si l’on remonte le temps, Wii Sports est arrivé en 2006. En partie parce qu’il était inclus dans la si populaire console Wii et en partie parce que tout le monde adorait y jouer, cette simulation de sport est devenue l’un des jeux les plus vendus de tous les temps. L’année dernière, Nintendo avait su capturer de nouveau la magie de ce titre avec Nintendo Switch Sports.

En 1996, Mattel et Digital Domain lançaient Barbie Fashion Designer. Le jeu permettait aux amateurs de dessiner leurs propres vêtements, lesquels pouvaient ensuite être imprimés et placés sur de vraies poupées Barbie. Le jeu fut un carton, avec plus d’un demi-million de copies vendues en deux mois.

“Barbie Fashion Designer est devenu un point tournant pour le mouvement des “jeux de filles” et a bouleversé toute la scène du logiciel et du jeu vidéo”, explique Kristy Hisert, gestionnaire de collections à The Strong. “Le jeu a aussi soulevé d’importantes questions et suscité de nombreux débats. Quelle est la signification d’un jeu pour les filles ? Doit-il même y avoir des jeux “pour les filles” ? Quelles sont les implications de ces jeux ? Quelles conséquences à la “gentrification” des jeux ?”

Le dernier membre de cette cuvée 2023 est le tout premier jeu vidéo disponible dans le commerce. Computer Space était un jeu d’arcade basé sur Spacewar! de 1962, que l’on pouvait, à l’époque, principalement trouver sur le miniordinateur DEC PDP-1. Le succès de Computer Space de 1971 a permis à ses créateurs Nolan Bushnell et Ted Dabney de fonder une petite société du nom de… Atari.

Ces quatre titres ont bien mérité leur intronisation au World Video Game Hall of Hame. Parmi les autres finalistes de cette année, on trouvait notamment Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, Goldeneye 007, NBA 2K, Quake et Wizardry. The Strong, localisé à Rochester, New York, fera la présentation officielle des heureux gagnants 2023 (et probablement de ceux des années précédentes) sur une base permanente dans un espace dédié au World Video Game Hall of Fame, qui ouvrira ses portes le 30 juin.