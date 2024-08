« The Eternal Life of Goldman » : Un magnifique jeu de plateformes aux allures de cartoon dessiné à la main

Vous pourrez vous procurer ce jeu sur PS5, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch.

À venir : The Eternal Life of Goldman

Weappy Studio a révélé ce week-end, lors du THQ Nordic Digital Showcase, un projet captivant dessiné à la main : The Eternal Life of Goldman. Ce titre à venir, éblouissant par son esthétique, constitue un ajout notable à la collection grandissante des jeux de plateforme destinés à PC et consoles.

Inspiration et contenu

Les développeurs de Weappy Studio présentent The Eternal Life of Goldman comme une aventure de plateforme à la fois vibrante et sombre, méticuleusement conçue à partir d’un assemblage de légendes, de contes de fées et de mythes. Pas étonnant alors que le design final, enchanteur et captivant, semble avoir été directement puisé aux sources des anciennes fables.

Une aventure héroïque

Le héros de l’histoire n’est autre qu’un vieil homme armé de sa canne, prêt à repousser les créatures légendaires qui peuplent ce lieu connu sous le nom de l’Archipel. Le trailer dévoilé offre un aperçu de ce monde fantastique, une mise en scène époustouflante qui invite les joueurs à l’exploration.

Weappy Studio promet une aventure stimulante tout en restant abordable aux joueurs. En effet, le défi proposé incite à la découverte de tous les secrets de l’Archipel tout en ne devenant pas pénible.

Le planning de sortie du jeu The Eternal Life of Goldman reste encore ambigu, mais une chose est sûre : le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch. Autant d’options qui placent ce jeu en bonne position pour faire parler de lui à sa sortie. Patience et vigilance sont de mise en attendant ce moment.