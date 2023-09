The Chinese Room est aux commandes de Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2

Paradox Interactive a confié le développement de Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 au studio britannique The Chinese Room.

Initialement développé par Hardsuit Labs, Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 a été repris par The Chinese Room à la demande de Paradox Interactive pour concrétiser la production de l’ambitieux action-RPG avec des vampires qui aurait pu être annulé à plusieurs reprises :

Nous avons été immédiatement impressionnés par la proposition de The Chinese Room pour Bloodlines 2. Ils ont une véritable passion pour le matériel source, ce qui fait d’eux des partenaires idéaux pour développer une histoire dans le cadre de Vampire : The Masquerade qui résonne avec les joueurs. Nous sommes déterminés à faire de Bloodlines 2 un succès. Faire appel à un studio qui partage notre vision était essentiel pour nous aider à atteindre ces objectifs. Les fans de la franchise peuvent être rassurés en sachant que Bloodlines 2 est entre de bonnes mains, et nous aurons plus à partager avec vous en janvier prochain.

We're excited to welcome @ChineseRoom to the vamily, and proud to share their work on Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2. https://t.co/cFytHVeSwJ pic.twitter.com/Un209ZhA80 — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) September 2, 2023

Ed Daly, directeur de The Chinese Room, a ajouté :

Vampire : The Masquerade occupe une place particulière dans nos cœurs. Son univers sombre, rempli de récits complexes construits sur la base de la société moderne, correspond parfaitement au catalogue de notre studio. Bloodlines 2 est notre projet le plus ambitieux à ce jour. Les fans de la franchise attendent ce jeu avec impatience et nous sommes prêts à relever le défi. Nous apportons plus de 15 ans d’expérience primée à ce projet, en créant un jeu qui honore l’héritage de son prédécesseur tout en adaptant son gameplay à l’ère moderne.

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 par The Chinese Room se dévoile en vidéo

Situé dans le Monde des Ténèbres et prenant place dans le Seattle du 21ème siècle, Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 dépeint un monde dans lequel les vampires, les loups-garous, les démons et d’autres créatures façonnent l’histoire de l’humanité. Les vampires sont liés par un code qui leur permet de garder le secret et d’éviter les meurtres inutiles. Les vampires sont divisés en différents clans aux traits et aux capacités distincts. Les Toreador sont les plus proches de l’humanité, passionnés de culture ; les Ventrue sont des chefs nobles et puissants ; les Brujah sont des idéalistes qui excellent au combat ; les Malkavians sont maudits par la folie ou bénis par la perspicacité ; les Gangrel sont des solitaires, en phase avec leur nature animale ; les Tremere, secrets et indignes de confiance, pratiquent la magie du sang ; et les Nosferatu, condamnés à vivre dans l’ombre en raison de leur apparence monstrueuse. Les clans sont vaguement gouvernés par la Camarilla, une cabale qui fait respecter le code vampirique et maintient la paix. À la Camarilla s’opposent le Sabbat, des vampires qui se délectent de leurs instincts sauvages et considèrent tous les humains comme des proies, et les Anarchs, un groupe idéaliste qui désapprouve la structure politique oligarchique de la Camarilla et pense que le pouvoir devrait être partagé par tous les vampires.

Outre les clans, Seattle est divisée en cinq factions de vampires, chacune liée par sa propre idéologie. Dirigée par Lou Grand, le prince vampire qui a régné le plus longtemps, la faction des Pionniers représente certains des plus anciens vampires de la ville ; son pouvoir a diminué au fur et à mesure que les autres factions se sont développées. La faction Camarilla, dirigée par le prince Alec Cross, est au pouvoir depuis deux décennies. Elle représente l’élite sociale et les vampires fortunés, qui détiennent le pouvoir dans les entreprises de Seattle. Le Baron, que l’on voit rarement, représente le monde criminel, offrant un travail peu honnête aux vampires, aux sangs fins, aux goules et aux humains. La faction Newcomers, fondée par les Tremere et dirigée par Viktor Goga, est composée de mages du sang, d’érudits et de fugueurs, et la faction Unseen est exclusive aux Nosferatu, qui utilisent des pirates informatiques, des journalistes et des marginaux pour recueillir des informations. Le personnage principal de Bloodlines 2, que les joueurs contrôleront, est un jeune vampire au sang fin, transformé au début du jeu lors d’une attaque massive des humains par des vampires malhonnêtes. Les sangs fins sont une souche moderne et plus faible de vampires qui sont généralement rejetés et traités comme des êtres inférieurs aux vampires de sang plein. Contrairement aux sangs-pleins, les sangs-petits peuvent consommer de la nourriture humaine en quantité limitée et sont plus résistants à la lumière du soleil. Comme Seattle n’est tombée que relativement récemment sous le contrôle de la Camarilla, les vampires y sont plus tolérants à l’égard des sangs fins.