Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 va revenir avec des nouvelles concrètes à la rentrée

Paradox Interactive n'a pas oublié Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2.

Malgré les déboires du game director Chris Avellone en 2020 qui conduiront à son remplacement par Alexandre Mandryka et le renvoi du studio Hardsuit Labs, l’éditeur suédois Paradox Interactive annonce que Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 est toujours en développement et que le nom du nouveau studio en charge du jeu de rôle avec des vampires sera dévoilé d’ici quelques mois :

Il s’est écoulé un certain temps sans que nous ne fassions le point sur Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2, car nous étions très occupés à le mettre au point. Nous sommes toujours aussi déterminés à livrer une expérience RPG de haute qualité dans le Monde des Ténèbres comme nous l’avons annoncé par le passé, et nous sommes impatients de vous en montrer plus en septembre prochain.

Rise, Kindred, and join us in September for a big announcement! pic.twitter.com/RdmJY7pbgA — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) June 7, 2023

A noter que les anciennes précommandes de Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 sont annulées et remboursées par Paradox Interactive :

Si le développement se poursuit malgré les années, nous souhaitons mettre à jour les éditions et les contenus bonus du jeu, et nous voulons offrir le meilleur rapport qualité-prix à ceux d’entre vous qui nous ont soutenus par le biais de la précommande numérique après tout ce temps. Nous offrons donc un remboursement à tous ceux qui ont précommandé Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2. Dans le cadre de ce processus, nous remboursons de manière proactive toutes les précommandes de produits physiques, y compris l’édition collector. Les versions numériques First Blood, Unsanctioned et Blood Moon restent disponibles, mais peuvent être remboursées si vous le souhaitez.

Un trailer pour Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2