The Callisto Protocol : Final Transmission, un DLC qui ramène les joueurs à Black Iron

Striking Distance Studios dévoile Final Transmission, l'extension de The Callisto Protocol.

Si la fin ouverte de The Callisto Protocol posait plusieurs questions aux joueurs, comme celle de savoir ce qu’il advient de Dani Nakamura, si Jacob Lee et le Dr Caitlyn Mahler ont survécu ou encore si Duncan Cole est toujours en vie et quels sont ses projets futurs, l’extension Final Transmission propose de revenir dans le pénitencier de haute sécurité situé sur Callisto, une lune de Jupiter, car le virus qui semait le chaos menace de se répandre hors de Black Iron. A travers des couloirs infestés de monstres et de nouvelles abominations, le héros de la première création originale de Striking Distance Studios va devoir rassembler de nouvelles données pour les transmettre au reste du système solaire.

Prepare for Final Transmission, the heart-pounding final chapter of The Callisto Protocol. Play 48 hours early on June 27, exclusively on PlayStation, followed by a wider release on June 29 for all other platforms. pic.twitter.com/m6aBxqMGto — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) June 16, 2023

The Callisto Protocol : Final Transmission sera disponible le 27 juin prochain sur PS5 et PS4 (accès anticipé de 48h) puis le 29 juin prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.

Une arme inédite dans The Callisto Protocol : Final Transmission

Final Transmission, l’extension de The Callisto Protocol, va introduire le marteau cinétique :

Nous voulions donner aux joueurs quelque chose de plus puissant que la matraque paralysante. Si vous maintenez le bouton de l’attaque lourde enfoncé, vous effectuez une attaque encore plus puissante. Apprendre à manier cette attaque chargée peut s’avérer compliqué, mais une fois que vous l’aurez maîtrisée, plus rien ne pourra vous arrêter. C’est une de nos armes favorites parce qu’elle annihile tout ce qu’elle touche.

A noter que le boss de Transmission Finale sera unique en son genre :

Notre but est de mettre en valeur le Marteau cinétique et de pousser les joueurs à découvrir le meilleur moyen de vaincre le boss en décidant quand utiliser les attaques de mêlée ou les attaques à distance, et quand utiliser l’arène à leur avantage. Nous avons donné au boss des mécaniques similaires à celles de Jacob, alternant entre attaques de mêlée puissantes et attaques à distance agressives. Et pour faire durer le plaisir, nous avons donné au boss un atout qui dépasse tout ce que Jacob peut faire.