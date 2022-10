The Boys : Firecracker et Sister Sage, les nouvelles Supes de la saison 4

Les Supes Firecracker et Sister Sage vont renforcer Vought International dans la série télévisée The Boys.

La saison 4 de The Boys va mettre en avant Firecracker, incarné par Valorie Curry (Blair Witch, The Lost Symbol, Detroit : Become Human), et Sister Sage, interprété par Susan Heyward (Powers, Orange is the New Black, Delilah), deux personnages inédits qui sont des créations originales, donc totalement absents du matériau d’origine. Amazon promet de garder le secret sur les pouvoirs et autres compétences des nouvelles Supes. Les costumes ont été réalisé par Laura Jean Shannon, déjà impliqué dans celui de Soldier Boy (Jensen Ackles) par le passé.

Meet Sage. She’s already a thousand steps ahead of you. And let's just say Firecracker has a short fuse. pic.twitter.com/Ci3li8j1LJ — THE BOYS (@TheBoysTV) October 10, 2022

Basé sur les célèbres comics de Garth Ennis et Darick Robertson, The Boys a été développé par le showrunner Eric Kripke, qui est également scénariste et producteur exécutif. Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver, de Point Grey Pictures, Neal H. Moritz et Pavun Shetty, de Original Film, ainsi que Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, Ken Levin et Jason Netter, figurent parmi les producteurs exécutifs avec Eric Kripke. Garth Ennis et Darick Robertson sont également co-producteurs exécutifs avec Michael Saltz.

The Boys revient en 2023 avec la saison 4

La saison 4 de The Boys est actuellement en production à Toronto au Canada. La diffusion est déjà programmée pour 2023 sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.