Inspirée du livre éponyme de M.O. Walsh, The Big Door Prize est une série télévisée humoristique où une machine énigmatique dévoile le potentiel caché des résidents d'une petite ville, entraînant des changements inattendus.

Tl;dr La saison 3 de The Big Door Prize est annulée par Apple TV+.

Dusty Hubbard (Chris O’Dowd) reste piégé dans une mystérieuse pièce bleue.

The Big Door Prize a été un véritable succès critique en streaming.

Les séries annulées par Apple TV+ ne survivent pas chez d’autres diffuseurs.

Une porte fermée pour la saison 3 de The Big Door Prize

La série à succès The Big Door Prize ne reviendra pas sur Apple TV+ pour une troisième saison. La nouvelle a créé la surprise étant donné la fin en suspens de la seconde saison. Le personnage principal, Dusty Hubbard, réalise qu’il est piégé dans une mystérieuse pièce bleue, un fil narratif que la saison 3 devait poursuivre.

Le destin incertain de Dusty Hubbard

Malgré cette fin ouverte, le sort de Dusty Hubbard reste en suspens. Si aucune autre chaîne ou plateforme de streaming ne reprend la série, l’histoire de Dusty Hubbard restera inachevée. Une décision surprenante compte tenu des locaux critiques favorables dont a bénéficié la série.

Un succès critique malgré tout

The Big Door Prize a su séduire le public et les critiques. Elle a obtenu une note supérieure à 80% sur le Tomatometer de Rotten Tomatoes pour ses deux saisons, avec une note globale de 86% des critiques et 75% du public au moment de l’écriture. Pourtant, malgré ces éloges, la série risque de ne jamais voir de fin concluante.

Un transfert de plateforme improbable

Il est rare qu’un contenu quitte Apple TV+ et aucune série n’a jamais quitté la plateforme pour survivre ailleurs. The Big Door Prize ne semble pas faire exception à cette règle. Pour le moment, le sort de Dusty Hubbard semble scellé : il restera à jamais piégé dans la pièce bleue.