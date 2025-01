The Big Bang Theory : le talent unique de Kaley Cuoco qui l’a aidée à mémoriser toutes ses répliques

Kaley Cuoco a expliqué comment un de ses dons particuliers l'a aidée à mémoriser toutes ses répliques pour la série The Big Bang Theory.

Tl;dr Kaley Cuoco, star de The Big Bang Theory, apprenait ses répliques avec une facilité déconcertante.

Elle a impressionné ses collègues par sa capacité à mémoriser les scénarios sans effort apparent.

Kaley Cuoco se sentait si connectée à son personnage que ses lignes semblaient venir naturellement.

Un don inné pour la mémorisation

Chaque acteur a sa méthode pour apprendre ses répliques et interpréter ses rôles, mais le processus de Kaley Cuoco, l’actrice principale féminine de The Big Bang Theory, a particulièrement suscité l’étonnement. L’aisance avec laquelle elle incarnait Penny, le personnage qu’elle interprétait, a stupéfié ses co-stars et collègues au point de leur faire croire qu’elle possédait une mémoire photographique.

Le créateur de la série, Chuck Lorre, a notamment déclaré : « Kaley pouvait faire une lecture à froid et l’assurer parfaitement. Elle semblait improviser, mais elle ne se reposait jamais sur ses lauriers. Elle travaillait toujours. Elle donnait l’impression que c’était facile, ce qui est une part de son génie. C’est alors que l’on sait qu’il y a beaucoup de travail derrière. »

Des co-stars admiratives

Johnny Galecki, qui interprétait Leonard Hofstadter, le petit ami à l’écran de Kaley Cuoco, a partagé son admiration pour le talent de sa collègue. Johnny Galecki a révélé que même lorsque les scénaristes l’avaient défiée en lui faisant dire des termes scientifiques compliqués, elle relevait le défi avec brio. « C’est incroyable », a-t-il dit, « elle n’ouvre même pas le script, elle pose simplement sa main dessus et l’absorbe par osmose. »

Une connexion profonde avec son personnage

Kaley Cuoco, quant à elle, trouve la situation plutôt amusante. Elle admet n’avoir pratiquement pas eu à se préparer pour ses scènes, tout en précisant qu’elle se sentait profondément liée à son personnage. « Je connaissais Penny si bien, je savais ce qu’elle allait dire avant de le lire« , a-t-elle confié. Cette connexion intime avec son personnage semble être la clé de son incroyable capacité à mémoriser ses répliques.

Ainsi, l’interprétation magistrale de Kaley Cuoco en tant que Penny dans The Big Bang Theory continue d’étonner et d’inspirer, et sa performance est à retrouver sur la plateforme de stremaing Max.