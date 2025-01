The Batman se transforme en film d’horreur dans cette bande-annonce de fan

Le nouveau trailer de Batman révèle une facette sombre et dérangeante, transformant le film en un véritable thriller d'horreur.

Tl;dr Un fan a créé une bande-annonce d’horreur pour The Batman.

The Batman Part 2 retardé à octobre 2027.

Jason Momoa interprétera Lobo dans Supergirl: Woman of Tomorrow.

La bande-annonce d’horreur de The Batman créée par un fan

Les fans de The Batman ont été surpris par une bande-annonce d’horreur créée par un fan dévoué. Alors que le report de The Batman Part 2 d’octobre 2026 à 2027 a laissé de nombreux fans impatients, cette bande-annonce d’horreur pour le film de Matt Reeves a apporté un peu de répit.

Inspiration horrifique et anticipation

Cette bande-annonce fan-made, intitulée “28 Days Later”, puise dans l’imaginaire du film éponyme. Le texte « Deux ans de nuits l’ont transformé en animal nocturne » s’affiche lentement entre des images de Batman luttant contre des méchants. En toile de fond, on entend la voix d’une femme alors que Robert Pattinson enfile son costume de Batman. Les visuels sont largement empruntés à la bande-annonce originale de 28 Days Later.

The Batman et l’univers DC

The Batman s’inscrit dans un univers distinct de celui de James Gunn et de son nouveau DC Universe. Alors que Superman et Supergirl: Woman of Tomorrow marquent le début d’un nouvel univers DC, des projets comme The Batman 2 et Joker: Folie a Deux se déroulent dans leur propre univers, baptisé Elseworld par Gunn. Ces histoires Elseworld permettent aux cinéastes de raconter des histoires autonomes sans avoir à s’appuyer sur un univers plus vaste.

Jason Momoa incarne Lobo

En d’autres nouvelles DC, Jason Momoa, la star d’Aquaman, a troqué son trident pour un autre personnage. Il interprétera le chasseur de primes intergalactique Lobo dans Supergirl: Woman of Tomorrow. Momoa partagera l’affiche avec Milly Alcock (House of the Dragon) dans le rôle de Kara Zor-El/Supergirl, Eve Ridley (3 Body Problem) dans le rôle de Ruthye Marye Knoll, et Matthias Scoenaerts (The Old Guard) dans le rôle du méchant Krem des Yellow Hills.

Jason Momoa a déclaré : « J’ai toujours voulu jouer Lobo. C’est le rôle parfait. Si jamais ils m’appellent pour me proposer de jouer ce rôle, c’est un grand oui. Mais je n’ai pas encore reçu cet appel. »