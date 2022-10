The Batman : l’univers va s’étoffer avec les méchants de la licence

De nouveaux films dans l'univers de Gotham sont en préparation.

En plus de produire la suite du film The Batman et la série télévisée The Penguin, le réalisateur américain Matt Reeves rencontre depuis plusieurs semaines des scénaristes et des cinéastes pour mettre sur pied des longs-métrages axés sur la vaste galerie de malfrats de Batman, qu’ils soient établis ou plus obscurs, comme L’Epouvantail, Gueule d’Argile et le professeur Pyg. Tous ces projets n’en sont qu’au tout début de leur gestation, mais Warner Bros Pictures et DC Films sont très attentif à l’évolution de la situation.

Le Joker dans la suite de The Batman ?

Incarnée par Barry Keoghan, la nouvelle version du Joker semble avoir déjà combattu le Batman de Robert Pattinson, et pourrait vouloir s’allier au Riddler pour le combattre à nouveau. Alors que le personnage n’apparaît qu’à la fin du film, une scène supprimée publiée pendant la sortie en salles de The Batman montre Batman et le Joker conversant ensemble, séparés par une vitre. Ce segment de cinq minutes a permis d’établir le caractère redoutable du Joker dans cet univers, laissant entrevoir ce qui va se passer entre lui et Bruce Wayne.

Dans une récente interview accordée au magazine GQ, Barry Keoghan a parlé de ses aspirations à reprendre le rôle du Joker dans l’univers de The Batman. Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé pour la suite, il espère pouvoir livrer sa performance du Joker sur le grand écran dès que possible :

Dès que l’appel arrive… je suis là, je serais leur homme.