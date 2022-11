Comme d’habitude avec Razer, il faudra passer par le logiciel Synapse pour pouvoir exploiter toutes les capacités de sa souris. Vous pourrez ainsi créer plusieurs profils, mais également définir les touches sur les différentes plaques. On a donc 20 boutons programmables à définir, Razer a défini les 2 boutons de la plaque “dédiée” aux FPS mais que 3 boutons sur la plaque de 6, et 6 sur la plaque de 12. La Naga V2 Pro est une souris qu’il faut absolument programmer pour tirer parti de sa versatilité et ainsi améliorer son expérience de jeu quelque soit le type (FPS, MOBA, MMORPG, etc) choisi.

Personnalisation ultime de cette Naga V2 Pro, c’est la molette ! Je n’y avais pas forcément prêté attention lors de ma première utilisation (je pensais simplement à un bouton DPI), mais la souris est capable de manière logicielle de personnaliser la molette. Sur la Basilisk V3 Pro qu’on avait pu tester, nous ne pouvions pas arriver jusqu’à ce niveau de détail. On pouvait switcher d’un défilement classique à un défilement libre, mais ici, on peut choisir totalement la course. Razer propose 5 profils non modifiables (mais désactivables) et un seul personnalisable. On peut définir la résistance et le niveau de défilement et c’est très impressionnant. On pourra d’ailleurs attribuer le profil de la molette selon les applications : un défilement libre pour du Chrome/Firefox, ou bien un distinct sur certains jeux.