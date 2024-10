La gamme Kraken existe depuis déjà 12 ans ! La forme du casque est restée la même, mais il a profité de nombreuses évolutions jusqu’à devenir le Kraken V4 Pro qui est le casque le plus immersif du constructeur. On y retrouve du RGB, mais également des vibrations HD. La première fois que ce système est apparu chez Razer, c’était en 2018 avec le Nari Ultimate avec le succès mitigé qu’on connait.

Caractéristiques techniques :

Haut-parleurs : 40 mm en Bio-cellulose Razer TriForce

Diamètre des oreillettes : 62 mm x 45 mm

Matière : Coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme et similicuir protéiné

Connectivité : Sans fil : 2,4 GHz sans fil via le centre de commande OLED ou Bluetooth 5.3 & par câble : câble USB Type A ou 3,5 mm

Poids : 397 g

Micro : Micro unidirectionnel à très large bande Razer HyperClear rétractable

Prix : 449,99 €

Sur le casque, on va retrouver à gauche : le bouton d’allumage, la molette de volume et le bouton mute. Sur l’oreillette droite, on a la gestion des vibrations et des profils audio. On pourra aussi en appuyant 2 fois sur le bouton des profils passer en Bluetooth et avoir la double écoute qui est exclusive à ce modèle-là.





Au niveau des accessoires fournis avec le casque, on va retrouver une pochette de rangement avec 3 paires de câbles : jack-jack, USB C vers C et USB A vers C.



Le Control Hub a 3 entrées : 2 USB Type-C et 1 port jack 3,5 mm. On revient dessus juste après !