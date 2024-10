Après les vibrations dans les manettes, les constructeurs souhaitent toujours proposer une meilleure immersion. Chroma RGB était visuel, là avec Sensa HD Haptics, Razer veut nous faire ressentir encore plus nos actions dans les jeux et la musique. Le coussin Freyja est compatible avec la plupart des chaises de bureau, j’ai pu l’essayer sur 3 chaises différentes grâce aux 3 sangles qui permettent de le caler correctement. On va retrouver 6 zones de vibrations : haut et bas du dos et pour chaque jambe. Il faudra lui trouver une prise électrique et Razer a pensé à tout avec son câble qui va pouvoir se détacher si on tire trop dessus (en roulant dessus par exemple). Le « coussin pour gamers » est confortable et on n’est pas dérangé par cet ajout sur son fauteuil.

Le Razer Freyja se connecte à un ordinateur via le dongle fourni, mais on peut également l’utiliser avec son smartphone Android en Bluetooth. Sur le côté gauche du coussin, on va retrouver 4 boutons pour allumer/éteindre, régler l’intensité des vibrations et enfin changer de type de connexion.

Attention, le prix va vous faire tomber de votre chaise : le Razer Freyja vendu à 299,99€. A ce prix-là, il ne faudra surtout pas le tâcher, car le constructeur indique qu’il n’est pas lavable !