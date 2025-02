J’avais bien aimé les FreeClips, mais ici les FreeArc sont une galère à positionner. C’est un crochet donc il faut passer l’oreille, puis ajuster le module pour qu’il se positionne bien sinon on doit augmenter le son (ce qui nous rend audible par nos voisins dans la rue). A vouloir bien les positionner, j’activais les commandes sans faire exprès. Ils sont certes légers et on les oublie, mais la partie pose et retrait n’est pas du tout optimale. Le boitier est énorme donc il n’ira pas dans une poche de pantalon c’est sûr. Je ne suis pas donc convaincu par le format.

En terme d’application, on va retrouver AI Life qui va nous permettre de sélectionner l’égaliseur audio, d’activer le multipoint ou encore de modifier les commandes tactiles (tapotements, appuie long ou glisse).

Avec leur conception ouverte, c’est obligatoirement des écouteurs destinés au bureau ou au sport en extérieur. Protégeant mes oreilles, j’évite de monter trop le son et malheureusement avec ces écouteurs, je suis obligé de monter le volume pour profiter de la musique. D’ailleurs, on se croirait revenu à l’époque des earPods puisque le son se diffuse largement. Je n’ai pas trouvé spécialement qu’ils excellaient, mais ils manquent de grave et de basses. Sur la partie conversation téléphonique, pas de problèmes, ça fonctionne bien ! Ouf !

Enfin sur l’autonomie, le constructeur promet 7h en écoute audio et 5h en conversation téléphonique et grâce à la recharge via le boitier on peut atteindre les 28h. Le boitier se recharge via un port USB C ou en sans-fil. Sur mes deux semaines de test, on devait être très proche de ce qu’annonce Huawei donc c’est plutôt un bon point !