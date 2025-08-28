Test Honor Magic V5

Par Hadrien Miche publié le 28 août 2025 à 16h30.
9 /10

Notes

  • Design
    8
  • Ecrans
    9
  • Performances
    9
  • Photos
    9
  • Autonomie
    9

Avantages

  • - Très fin et endurant
  • - Ecrans lisibles en plein soleil

Inconvénients

  • - Bloc photo très proéminent

Le marché des smartphones pliables est en pleine effervescence, et Honor veut frapper un grand coup avec le Magic V5. Ultra-fin, puissant et ambitieux, il promet d’allier élégance et endurance dans un format pliable. Mais au-delà des chiffres impressionnants, tient-il réellement ses promesses ?

Présentation et Design

Difficile de ne pas être impressionné en prenant le Magic V5 en main. Avec seulement 8,8 mm d’épaisseur plié et 4,1 mm ouvert, c’est l’un des pliables les plus minces jamais conçus. Son poids plume de 222 g renforce cette sensation de légèreté.
Le châssis respire la qualité avec des finitions soignées et une bonne rigidité. La certification IP59 apporte une tranquillité bienvenue contre la poussière et l’eau, ce qui reste rare dans cette catégorie. Le module photo circulaire, bien que visuellement marquant, dépasse nettement et rompt un peu l’harmonie de la silhouette — un compromis esthétique discutable.

Fiche technique du Honor Magic V5 :

  • Système d’exploitation : Android 15 avec interface MagicOS 9
  • Processeur (SoC) : Qualcomm Snapdragon 8 Elite
  • Mémoire RAM : 12 Go ou 16 Go
  • Stockage interne : 256 Go, 512 Go ou 1 To
  • Dimensions : 156,8 x 145,9 x 4,1 mm (déplié)
  • Poids : 222 g
  • Certification : IP59
  • Écrans :
    • Interne : 7,95″ AMOLED (Honor Super Armored Inner Screen), résolution 2 352 × 2 172 pixels (~403 ppi), LTPO 120 Hz, Dolby Vision
    • Externe : 6,43″ LTPO OLED, résolution 1 060 × 2 376 pixels (~404 ppi), 120 Hz
  • Photo :
    • Module arrière : Grand-angle 23 mm f/1,6, avec OIS et autofocus PDAF, ultra-grand-angle 50 MP et téléobjectif périscopique 64 MP
    • Module avant : deux caméras 20 MP (interne et externe)
  • Batterie : 5 820 mAh et recharge filaire rapide : 66 W, Recharge sans fil : 50 W, Recharge inversée : 5 W
  • Connectivité : Double SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C, infrarouge, GPS : Galileo, GLONASS, Beidou-1
  • Prix : 1990€

Ecrans et Performances

Dès l’allumage, le Honor Magic V5 impose son style. Ses deux écrans LTPO OLED — un externe de 6,43 pouces et un interne de 7,95 pouces — affichent une luminosité record pouvant grimper jusqu’à 5 000 nits, soit presque le double de certains concurrents directs comme le Samsung Z Fold 7. Ajoutez à cela un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, une couverture 100 % DCI-P3 et un balayage PWM de 4 320 Hz qui réduit drastiquement la fatigue visuelle, et vous obtenez un confort d’utilisation remarquable, que ce soit en plein soleil, pour le visionnage de films HDR ou pour le simple scroll sur les réseaux sociaux.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm fait des merveilles. Couplé à 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage, il garantit une fluidité sans faille. Dans les usages quotidiens, l’interface MagicOS se montre instantanée, même en mode multitâche avec deux applications lourdes côte à côte. Côté gaming, les titres les plus exigeants comme Genshin Impact ou PUBG Mobile tournent sans compromis, avec des graphismes poussés au maximum et une stabilité d’image exemplaire. Honor a soigné la dissipation thermique : grâce à sa chambre à vapeur en titane et à un isolant en aérogel, le smartphone évite la surchauffe, même après de longues sessions de jeu.

Photos

Honor a doté le Magic V5 de son Falcon Camera System, et cela se ressent dès les premières prises de vue. Le trio de capteurs principaux comprend un grand-angle de 50 MP ultra-sensible, un ultra grand-angle de 50 MP et surtout un téléobjectif périscopique de 64 MP capable de zooms optiques précis. À l’usage, le rendu est convaincant : les clichés de jour offrent un niveau de détail élevé et une colorimétrie bien équilibrée, sans tomber dans l’excès de saturation. De nuit, le traitement logiciel et l’ouverture lumineuse permettent de capter des scènes lisibles, avec une gestion du bruit efficace et des contrastes respectés.

Le téléobjectif est un vrai atout. Contrairement à d’autres pliables qui sacrifient ce type de capteur, le Magic V5 conserve une bonne netteté même sur des zooms élevés, ce qui en fait un allié pour la photo urbaine ou les portraits à distance. L’ultra grand-angle, de son côté, propose une restitution correcte, avec peu de déformation et une colorimétrie homogène par rapport au capteur principal.

Enfin, les deux caméras frontales de 20 MP (une sur l’écran externe, une sur l’écran interne) assurent des selfies nets et des appels vidéo de très bonne qualité, quel que soit le contexte d’utilisation.

Le Honor Magic V5 n’a pas à rougir face aux références du marché : il offre une polyvalence rare pour un pliable, avec un vrai téléobjectif exploitable et une gestion nocturne convaincante, même si le traitement logiciel peut parfois sembler un peu « forcé ».

Autonomie

L’autonomie a longtemps été le point faible des smartphones pliables, souvent contraints par leur format compact et leur double écran énergivore. Le Honor Magic V5 déjoue ce piège grâce à sa batterie Silicon-Carbon de 5 820 mAh, une capacité étonnamment généreuse pour un appareil aussi fin. En pratique, le Magic V5 dépasse largement la journée d’utilisation intensive et peut même tenir une journée et demie sans compromis : réseaux sociaux, streaming vidéo HDR, navigation GPS et un peu de jeu 3D ne viennent pas à bout de sa réserve trop rapidement.

Côté recharge, Honor continue de séduire. La charge filaire 66 W permet de récupérer environ 50 % en un peu plus de 20 minutes, et une charge complète en moins d’une heure. La recharge sans fil 50 W est un vrai plus, d’autant plus qu’elle reste rare sur le segment des pliables.

Dans les faits, le Magic V5 se hisse parmi les meilleurs élèves de sa catégorie en matière d’endurance, là où beaucoup de pliables peinent à égaler l’autonomie d’un smartphone classique. C’est un véritable argument pour ceux qui hésitaient encore à adopter ce format, souvent considéré comme fragile et énergivore.

Conclusion

Avec le Magic V5, Honor démontre qu’un smartphone pliable peut être à la fois fin, puissant et endurant. Entre son design ultraléger, ses deux écrans d’une luminosité record, le processeur Snapdragon 8 Elite taillée pour la performance et une autonomie qui rivalise avec les meilleurs flagships classiques, il bouscule les standards du marché. La partie photo, complète et polyvalente, confirme l’ambition haut de gamme de l’appareil.

Tout n’est pas parfait : le module photo proéminent rompt un peu l’élégance du design et le traitement logiciel peut sembler parfois trop appuyé. Mais globalement, Honor signe ici l’un des pliables les plus convaincants de 2025, capable de séduire non seulement les curieux de nouvelles technologies, mais aussi ceux qui cherchent un smartphone principal fiable au quotidien. C’est l’un des premiers pliables qui donne réellement envie de franchir le cap.

