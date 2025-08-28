Présentation et Design
Difficile de ne pas être impressionné en prenant le Magic V5 en main. Avec seulement 8,8 mm d’épaisseur plié et 4,1 mm ouvert, c’est l’un des pliables les plus minces jamais conçus. Son poids plume de 222 g renforce cette sensation de légèreté.
Le châssis respire la qualité avec des finitions soignées et une bonne rigidité. La certification IP59 apporte une tranquillité bienvenue contre la poussière et l’eau, ce qui reste rare dans cette catégorie. Le module photo circulaire, bien que visuellement marquant, dépasse nettement et rompt un peu l’harmonie de la silhouette — un compromis esthétique discutable.
Fiche technique du Honor Magic V5 :
- Système d’exploitation : Android 15 avec interface MagicOS 9
- Processeur (SoC) : Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Mémoire RAM : 12 Go ou 16 Go
- Stockage interne : 256 Go, 512 Go ou 1 To
- Dimensions : 156,8 x 145,9 x 4,1 mm (déplié)
- Poids : 222 g
- Certification : IP59
- Écrans :
- Interne : 7,95″ AMOLED (Honor Super Armored Inner Screen), résolution 2 352 × 2 172 pixels (~403 ppi), LTPO 120 Hz, Dolby Vision
- Externe : 6,43″ LTPO OLED, résolution 1 060 × 2 376 pixels (~404 ppi), 120 Hz
- Photo :
- Module arrière : Grand-angle 23 mm f/1,6, avec OIS et autofocus PDAF, ultra-grand-angle 50 MP et téléobjectif périscopique 64 MP
- Module avant : deux caméras 20 MP (interne et externe)
- Batterie : 5 820 mAh et recharge filaire rapide : 66 W, Recharge sans fil : 50 W, Recharge inversée : 5 W
- Connectivité : Double SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C, infrarouge, GPS : Galileo, GLONASS, Beidou-1
- Prix : 1990€