Honor a doté le Magic V5 de son Falcon Camera System, et cela se ressent dès les premières prises de vue. Le trio de capteurs principaux comprend un grand-angle de 50 MP ultra-sensible, un ultra grand-angle de 50 MP et surtout un téléobjectif périscopique de 64 MP capable de zooms optiques précis. À l’usage, le rendu est convaincant : les clichés de jour offrent un niveau de détail élevé et une colorimétrie bien équilibrée, sans tomber dans l’excès de saturation. De nuit, le traitement logiciel et l’ouverture lumineuse permettent de capter des scènes lisibles, avec une gestion du bruit efficace et des contrastes respectés.

Le téléobjectif est un vrai atout. Contrairement à d’autres pliables qui sacrifient ce type de capteur, le Magic V5 conserve une bonne netteté même sur des zooms élevés, ce qui en fait un allié pour la photo urbaine ou les portraits à distance. L’ultra grand-angle, de son côté, propose une restitution correcte, avec peu de déformation et une colorimétrie homogène par rapport au capteur principal.

Enfin, les deux caméras frontales de 20 MP (une sur l’écran externe, une sur l’écran interne) assurent des selfies nets et des appels vidéo de très bonne qualité, quel que soit le contexte d’utilisation.

Le Honor Magic V5 n’a pas à rougir face aux références du marché : il offre une polyvalence rare pour un pliable, avec un vrai téléobjectif exploitable et une gestion nocturne convaincante, même si le traitement logiciel peut parfois sembler un peu « forcé ».