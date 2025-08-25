Terminator 7 : l’unique chance de relance aurait déjà été anéantie

L’avenir de la saga Terminator semble incertain alors qu’un élément clé, considéré comme essentiel pour relancer la franchise au cinéma, pourrait avoir disparu. Ce revers complique sérieusement les perspectives d’un septième opus tant attendu par les fans.

Terminator : le syndrome de la page blanche pour James Cameron

Depuis quelque temps, la franchise Terminator semble marquer le pas. Après avoir révolutionné la science-fiction dans les années 1980 et 1990, James Cameron, son créateur, a tenté un retour fracassant avec Terminator: Dark Fate. Pourtant, même ce sixième volet n’a pas réussi à raviver l’engouement du public comme aux grandes heures du T-800. Depuis, l’avenir de la saga demeure incertain. Cameron lui-même confie rencontrer des difficultés inattendues : « L’intelligence artificielle est désormais partout, et il devient difficile d’inventer une menace qui ne soit pas déjà banale dans nos quotidiens ». Un aveu rare qui illustre bien le paradoxe de cette légende du cinéma : comment dépasser un imaginaire désormais rattrapé par la réalité technologique ?

Des priorités ailleurs pour Cameron

Face à ces obstacles créatifs, James Cameron n’a cependant rien perdu de son ambition. Son attention se porte résolument sur la franchise Avatar. Le troisième épisode, intitulé Fire and Ash, est attendu en décembre 2025. Les attentes sont immenses, tant le précédent opus – The Way of Water – avait démontré que le public était toujours au rendez-vous malgré une décennie d’attente. Difficile donc d’imaginer Cameron ralentir ou prendre le risque de s’épuiser sur un script de Terminator, alors que chaque nouveau film Avatar frôle ou dépasse le milliard de dollars au box-office.

À cela s’ajoutent d’autres projets ambitieux : un film sur la bombe atomique et l’adaptation du roman best-seller The Devils, signé Joe Abercrombie.

Sci-fi revival : Predator et Alien refont surface

Pendant ce temps, d’autres grandes franchises des années 1980 connaissent une seconde jeunesse. Ainsi, après un accueil critique favorable pour le film d’animation Predator: Killer of Killers, prévu en 2025, c’est au tour de Predator: Badlands, porté par Dan Trachtenberg, d’attiser la curiosité. De son côté, l’univers Alien, boosté par le succès récent de Romulus, s’aventure vers le petit écran avec la série FX Alien: Earth. Noah Hawley prend les commandes en tant que showrunner tandis que Ridley Scott revient superviser la production exécutive.

L’heure des choix pour les fans de science-fiction

Si l’avenir de Terminator paraît suspendu à l’inspiration toujours insaisissable de James Cameron, les passionnés du genre ont fort heureusement de quoi patienter grâce à cette effervescence autour des franchises cultes. Peut-être qu’il est finalement plus sage pour Cameron d’attendre qu’une idée véritablement nouvelle germe avant de relancer sa saga mythique.