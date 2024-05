Telegram : ces paramètres de confidentialité que vous devriez activer immédiatement

Telegram propose moult paramètres de confidentialité pour gérer vos données personnelles. Voici une petite liste de ceux que vous devriez activer immédiatement.

Telegram est l’une des applications de messagerie les plus populaires du moment, mais nombre de ses fonctionnalités de confidentialité, comme les discussions chiffrées de bout en bout, ne sont pas activées par défaut. Non seulement ces fonctions sont quelque peu cachées, mais il y a aussi plusieurs manières de contrôler les informations personnelles que vos utilisateurs Telegram peuvent voir, comme vos anciennes photos de profil. Si vous utilisez Telegram régulièrement, vous devriez vérifier ces huit paramètres.

Utiliser les échanges secrets pour votre vie privée

Contrairement à des apps comme Signal et WhatsApp, les conversations Telegram ne sont pas chiffrées de bout en bout par défaut, ce qui signifie que, si vous ne touchez à rien, vos discussions ne sont pas totalement privées. Cependant, Telegram propose une fonctionnalité baptisée Échanges Secrets, lesquelles sont protégées par un chiffrement de bout en bout.

Vous pouvez activer le chiffrement en ouvrant n’importe quelle conversation dans Telegram, en tapotant sur le nom du contact, puis sur l’icône avec les trois petits points et Démarrer un échange secret. Votre contact recevra une demande et une fois qu’il aura accepté, votre conversation sera vraiment privée.

Il y a certains inconvénients à utiliser cette option, la plus importante étant peut-être que cela ne fonctionne pas sur tous les appareils. Autrement dit, vous pourriez commencer un échange secret sur votre téléphone, mais pas pouvoir en démarrer un via l’app desktop Telegram. Les Échanges secrets sont aussi spécifiques à l’appareil, ce qui signifie que si vous en démarrez un depuis votre iPhone, vous ne pourrez pas le voir depuis votre Android.

Si vous avez ajouté votre date de naissance dans votre profil Telegram, vous pouvez la dissimuler à celles et ceux qui n’ont pas besoin de la voir. Allez dans Paramètres > Bio > Votre anniversaire. Dans cette section, vous pouvez modifier qui voit votre anniversaire. Placez le curseur sur Personne ou Mes contacts. Vous pouvez aussi gérer des exceptions.

Ajouter un code de verrouillage

Vous pouvez éloigner vos conversations des yeux indiscrets en définissant un code de verrouillage. Allez dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Code d’accès.

Vous pouvez utiliser Telegram sans lui donner accès à votre liste de contact. Si vous avez déjà donné cet accès, vous pouvez aussi supprimer facilement tous vos contacts des serveurs de Telegram. Vous n’aurez alors que les noms d’utilisateur et numéros de téléphone dans votre liste de discussions et non plus les noms tels que stockés dans votre liste de contact. Cela complexifie quelque peu l’identification de celles et ceux à qui vous parlez, mais votre vie privée est préservée.

Vous pouvez faire cela en allant dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Contacts et supprimer les contacts synchronisés. Désactivez aussi l’option Synchroniser les contacts.

Cacher son numéro de téléphone

Vous pouvez aussi dissimuler votre numéro de téléphone à qui vous voulez. Allez dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Numéro de téléphone. Choisissez Personne ou Mes contacts dans la section Qui peut voir mon numéro ?.

Empêcher que les autres vous appellent ou vous ajoutent à des groupes

Les appels Telegram sont une bonne alternative aux appels téléphoniques conventionnels, mais si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, vous pouvez la désactiver. Allez dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Appels et sélectionnez Personne. Vous pouvez aussi empêcher les inconnus de vous ajouter à des groupes en allant dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Invitations et en sélectionnant Mes contacts.

Si quelqu’un transfère l’un de vos messages à un tiers sur Telegram, l’app ajoute un lien vers votre profil dans le message transféré. Vous pouvez désactiver ce comportement en allant dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Messages transférés et en sélectionnant Personne dans la liste. Votre nom restera attaché aux messages transférés, mais vous pouvez mettre à jour votre bio pour modifier votre nom ou ne renseigner que vos initiales ou même un pseudo pour protéger votre vie privée.

Supprimer les anciennes photos de profil (ou les dissimuler aux inconnus)

Chaque photo de profil que vous avez envoyée sur Telegram est stockée dans votre profil et n’importe qui peut consulter le profil pour les voir. Si vous souhaitez éviter cela, tapotez sur votre photo de profil et sur Modifier. Faites balayer vers la droite pour voir toutes vos photos.

Sur iPhone, supprimez ces photos en tapotant sur l’icône poubelle dans le coin inférieur droit de la page. Sur Android, tapotez sur l’icône avec les trois petits points dans le coin supérieur droit, puis Supprimer. Tant que vous y êtes, vous pouvez aussi dissimuler votre photo de profil aux inconnus. Direction Paramètres > Confidentialité et sécurité >Photo de profil et sélectionnez Mes contacts.