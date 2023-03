Tekken 8 : Paul Phoenix fait parler son punch

Paul Phoenix revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Hammer of the Gods, Burning Fist et Wrecking Ball.

Dans Tekken 8, Paul Phoenix arbore un tout nouveau look et une coiffure plutôt inattendue. Alors qu’il était auparavant connu pour sa coiffure droite qui le surplombait littéralement, il arbore désormais une chevelure blonde salie, coupée court et lissée autour de son visage. Cette coiffure légère et flottante a maintenant beaucoup plus de vie. Elle se balance et vacille au gré des coups de poing dévastateurs qu’il assène.

Paul Phoenix en action dans Tekken 8

Là où d’autres combattants s’envolent avec des sauts aériens et des pirouettes spectaculaires, Paul Phoenix reste bas et cimenté, déchaînant une variété de coups de poing et de coups de genou pour épuiser ses adversaires. Même son coup spécial est assez costaud puisqu’il comprend une courte course et un coup de poing qui met les adversaires à plat et les pousse à travers la scène. Il dispose également d’un renversement latéral et d’autres mouvements de base qui devraient lui permettre de se débarrasser efficacement de ses adversaires les plus coriaces. Tous les coups de pied volants, les pirouettes et la capoeira du monde peuvent facilement être annihilés par un coup de poing bien placé.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).