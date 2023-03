Tekken 8 : Marshall Law n’a pas perdu son art martial

Marshall Law revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Dragon's Fire, Shaolin Spin Kicks et Machine Gun Arrow.

Dans Tekken 8, Marshall Law conserve la plupart des mouvements auxquels les fans se sont habitués, notamment ses sauts périlleux et son coup de poing d’un pouce. Cette fois, cependant, il a un tour de plus dans son sac sous la forme de son nouveau double nunchaku. Dans les précédents jeux de la licence de Bandai Namco, les joueurs pouvaient équiper Marshall Law avec des nunchakus pour les utiliser en combat, mais Tekken 8 les intègre désormais à ses techniques de combat. De plus, comme on pouvait s’y attendre, il incorpore son nunchaku dans son Rage Art, qui se termine en piétinant son adversaire d’une manière extravagante.

Marshall Law en action dans Tekken 8

Lors d’un combat final contre Feng Wei dans Tekken 7, Marshall Law est projeté au loin de l’arène de combat mais se voit sauver par Paul Phoenix. Malgré la puissance et l’habileté de Feng Wei, le duo remporte la victoire. Ils se congratulent et quittent l’arène. Mais soudain, Feng se relève, entouré d’une aura écrasante. Terrifiés par le danger que représente Feng, Paul et Law s’enfuient….

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).